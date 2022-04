„Porážka je zasloužená. První poločas byl z naší strany opravdu katastrofální. Špatně hráli opravdu všichni. Bylo to bez nějakého nasazení, tempa. Soupeř nás od první minuty přehrával, v naší šestnáctce byli neustále volní hráči. Kdybychom prohrávali 0:6, nikdo by se nemohl divit. Dílčí stav o tři branky byl pro nás ještě dobrý,“ přiznal hostující trenér Hajný.

„Druhá půle už byla úplně jiná. Výsledek jsme snížili, měli další šance na to, abychom zápas zdramatizovali ještě víc nebo dokonce srovnali,“ přidává.

Divize E, 19. kolo -

FK Nové Sady – TJ Valašské Meziříčí 3:1 (3:0). Branky: 3. a 31. Marčík, 21. Ždánský z penalty - 63. Gajdoš. Rozhodčí: Dorotík - Pospíšil, Brezáni. Žluté karty: Kucharčuk – Kuběna. Diváci: 136. Nové Sady: Kofroň – Kirschbaum, Popelka, Fládr, Kucharčuk (89. Blaha), Marčík (84. Nguyen), Rus (84. Lužný), Hirsch, Opatřil, Ždánský (89. Košůtek), Drábek (67. Sobek). Trenér: Rostislav Sobek.

Valašské Meziříčí: Pobořil - Švec, Urban (46. Vašek), Žilinský, Veselý, Macíček, J. Vrána, Š. Vrána, Kuběna, Kadla, Gajdoš (74. Kopecký). Trenér: Pavel Hajný.

Novosadští ale skvěle rozehraná zápas dotáhli do vítězného konce a i s podzimem táhnou šňůru osmi zápasů bez porážky.

„Dnešní začátek zápasu byl jako z říše snů. Soupeře jsme zaskočili jak rychlostí, tak přímočarostí a zápas jsme měli absolutně ve svých rukou. Svým dílem k tomu přispěl i stav hrací plochy, který je tady díky práci našeho trávníkáře skvělý,“ říkal po utkání spokojený novosadský kouč Rostislav Sobek.

Už ve třetí minutě otevřel skóre Marčík. Brzký gól domácí borce ale neukolébal a i nadále pokračovali v aktivní hře, vytvářeli si šance a v 21. minutě proměnil nařízenou penaltu Ždánský. Za dalších deset minut pak zasadil definitivní ránu do valašskomeziříčských vazů znovu Marčík.

„V kabině jsem hráčům o přestávce říkal, ať i přes aktuální výsledek neztrácejí pokoru a nepřejdou pouze k bránění výsledku. Jsem rád, že si to vzali k srdci. Jen je škoda, že pak neproměnili dvě vyložené šance,“ popisoval lodivod Nových Sadů.

„Do druhé půle jsme vstoupili s podobně kvalitní hrou, ale bohužel se nám už nepodařilo vstřelit pojišťovací čtvrtý gól a soupeř, který má také svou kvalitu, najednou vycítil šanci na zvrat,“ pokračoval Sobek.

V 63. minutě se z ojedinělé šance Valachů prosadil Martin Gajdoš a snížil.

„Valmezu se podařilo vstřelit gól a zbytek zápasu už byl jen boj o to, aby se zápas nezkomplikoval úplně. Nakonec to ale pro nás skončilo šťastně,“ řekl Rostislav Sobek a na závěr ještě pototkl: „Jsem rád za už osmizápasovou sérii bez prohry. Hráči si to zaslouží. Mají pohodu na kopačkách i v kabině a upřednostňují týmový výkon nad individuální. To se pak odráží i na hřišti.“

Domácí tak přeskočili svého soupeře a nyní jsou čtvrtí, o skóre před dalším valašským týmem – Vsetínem. Valašské Meziříčí je pak o bod šesté.

Hajného tým ale hned v úterý čeká domácí dohrávka se Stráním. Otázka je, v jaké sestavě nastoupí. V sobotu hostům scházeli Výmola, Kelárek, Smilek a Vozák.