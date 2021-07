Směrem dopředu toho mnoho nepředvedli, přesto soupeře z nižší soutěže gólem v závěru zlomili a nakonec stejně zvítězili. Fotbalisté třetiligového Uherského Brodu ve třetím přípravném zápase přemohli divizní Všechovice 1:0. Středeční duel, kterým slovácký celek odstartoval třídenní domácí soustředění, rozhodl v 87. minutě útočník Martin Váňa.

Fotbalisté Uherského Brodu (červené dresy) v přípravném utkání na novou sezonu zdolali divizní Všechovice 1:0. | Foto: Deník/Libor Kopl

„I když mistrovský zápas je jiný sport než přípravné utkání, z mého pohledu to dopadlo dobře. Chápu diváky, že jsou rozladění z toho, co viděli, ale víceméně to nebylo ani tak pro ně jako spíš pro mě,“ uvedl kouč Uherského Brodu Martin Onda.