Za sebou má teprve první půlrok, ale i tak musí být s působením na Valašsku zatím spokojený. Obměněný tým naučil bránit, vytáhl jej na třetí místo divize E. Pazdera však nemá dost. Šestatřicetiletý kouč na jaře chce po zimním posílení útočit ze zadních pozic na vedoucí Strání, porvat se o vítězství v divizi, postup do třetí ligy.

„Cílem nás všech by nemělo být sledovat tabulku, ale měli bychom se zaměřit sami na sebe a na to, že uděláme, co nejvíce bodů. Nyní jsou karty jasně rozdané a my jsme v pozici, že chceme udržet minimálně třetí místo a honit zajíce před námi. Myslím, že jaro bude hodně otevřené už z toho důvodu, že záleží jak se budou hýbat škatulata v jiných týmech,“ míní Pazdera v rozhovoru pro Deník.

Máte za sebou první půlrok ve Vsetíně. Jaký byl?

Byl relativně hektický, obohacující a určitě úspěšný. Myslím, že tímto půl rokem jsem se v sobě vnitřně utvrdil v tom, že v létě mé rozhodnutí jít na Vsetín bylo správné. Jsem rád, že poznávám divizní soutěž a dělám si přehled o dalších hráčích, kteří tuhle soutěž hrají.

S umístěním, výsledky i předvedenou hrou jste spokojený?

Základem dobrého výsledku je vždy kvalitní tréninkový proces. Díky tréninkovému procesu, který hráči plnili tak bylo důležité, že i zdravotní stav hráčů nás držel. Neřešili jsme zdravotní komplikace a to byl základ. V minulosti to byl ve Vsetíně kámen úrazu. Netrénovalo se tak, jak by si ambiciózní tým, který chce hrát nahoře zasloužil. Ano, třetí místo a k tomu kvalitní bodový základ, nás zavazuje minimálně stejnému jaru, jako to bylo na podzim. Co se týče předvedené hry tak od druhé půlky podzimu snesla to měřítko, které budeme po hráčích vyžadovat.

Na vedoucí Strání ztrácíte sedm bodů. Dá se manko umazat?

Ve hře bude dalších 45 bodů takže ano, manko se dá smáznout, ale na druhé straně týmy pod námi se zase budou chtít dotáhnout na nás. Cílem nás všech by nemělo být sledovat tabulku, ale měli bychom se zaměřit sami na sebe a na to, že uděláme, co nejvíce bodů.

Společně s Kozlovicemi máte nejlepší defenzivu. Čerpáte z hráčské kariéry, jste „pes obranář“?

Určitě nejsem trenér, který patří do fanklubu defenzivního fotbalu. Dbám hodně na detaily, videorozbory a jsem náročný na sebe a to samé potom na ostatní v klubu, hlavně na hráče. Kluci potom sami vidí, že ty výsledky mají a s tím mají spojené i finanční ohodnocení. Budování výsledku je jako stavět dům. Stavíme to od základů tudíž od poctivé a agresivní obrany. Útočná fáze se potom snáze buduje.

Tým svými góly táhl hlavně útočník Zbranek. Má na to, aby si zahrál vyšší soutěž?

Je to mladý hráč s velkým potenciálem. Byl to náš nejproduktivnější hráč na podzim, takže budoucnost má, ale teď je na něm, aby to pravidelně potvrzoval, což nebude jednoduché. Bude mít větší konkurenci. Za mě jako trenéra je cíl ho posunout výše, ale čeká nás spoustu práce. V jeho případě bude nejdůležitější zvládnout maturitu a v hlavě to mít správně nastavené.