Ani v pátek večer to proti Bruntálu zprvu nevypadalo ideálně. „Vstup nebyl dobrý, soupeř se snažil, měl převahu. Trvalo to do páté minuty,“ láteřil Hajný nad ospalým projevem z úvodu.

To však ze strany hostů bylo víceméně vše. Posléze otěže zápasu jednoznačně přebral domácí favorit. „Pak už to v podstatě bylo na jednu branku, Bruntál jen bránil,“ poukázal na jasnou aktivitu svých svěřenců.

Góly však nepřicházely. Byť šance, a ne malé, ano.

„Výmola z malého čtverce nedosáhl na míč, přitom to už vypadalo, že to tam padne. Neuspěl ani Veselý, který šel sám na brankáře, přesto nedal,“ zmínil Pavel Hajný příležitosti Valmezu.

Fanoušci se vedení dočkali. Ve 36. minutě z pokutového kopu udeřil Macíček, pro kterého to byla první trefa sezony. Premiérová od října roku 2021. „Gólman hostů ve vápně fauloval, otevřeli jsme skóre,“ oddechl si Hajný. Vedení v závěru půle z voleje navýšil Žilinský.

Žádné drama ve druhém poločase nenastalo, domácí naopak v 50. a 57. minutě přidali další dvě trefy, čímž definitivně rozhodli o vítězství. „Rozdíl mezi oběma mužstvy byl vidět,“ uznal zkušený trenér Valašského Meziříčí.

Po utkání stoprocentní radostí neoplýval. Závěrečná půl hodina mu lehce zkazila dojem z celého úspěšného večera. „Po brance na 3:0 upadla koncentrace, dohrání zápasu se mi nelíbilo. Nikoho to snad nemohlo bavit – jak hráče, tak fanoušky. Že jsme třikrát vystřídali nás neomlouvá,“ zdůrazňuje.

Valašskému Meziříčí se rychlým kvapem blíží závěr letošní sezony, zbývají mu odehrát pouhé čtyři zápasy. Po neúplném 22. kole Divize F se nachází na pátém místě se ziskem 35 bodů, na vedoucí duo rezerv Opavy a Karviné ztrácí šest bodů. Před ním jsou ještě jeho poslední dva přemožitelé z Hlubiny a Bohumína.

Objektiv Pavla Hrdličky: Valašské Meziříčí smetlo poslední Bruntál!

„Současná situace mě netěší, očekával jsem více,“ říká Hajný na rovinu. „Bohužel nejsme schopni vyhrát více zápasů po sobě, například proti Hlubině to z naší strany bylo špatný. Pak to devalvuje předchozí výsledky. Teď i přes výhru 4:0 jsem paradoxně spokojený nebyl, při týden staré výhře v Havířově byl přístup úplně o něčem jiném.“

A jak to nyní vidí se šancemi na potenciální prvenství v soutěži? „Jednak na to aktuálně nemáme, jednak je to už jenom teorie. Je v tom namočeno hodně mužstev,“ uvědomuje si boj o postup do MSFL.

„Teoreticky se může stát cokoliv. Příští týden hrajeme s Karvinou, teď v neděli mají vzájemný zápas s Opavou. Před jarem jsem věřil, že na to máme, nyní už o tom ale neuvažuji,“ dodává hlavní trenér Valašského Meziříčí Pavel Hajný.