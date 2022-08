„Nám skvěle zahrál celý tým, včetně obrany, do vyloženější šance jsme je nepustili. V útoku jsme byli efektivnější. Potvrdili jsme tak venkovní body, do Holešova můžeme jet ve větším klidu,“ těší 50letého kouče, jehož mužstvo o týden dříve pozdní trefou vyloupilo Skaštice.

Valaši přes léto obměnili kádr, jednou z posil se stal Vitalij Nerukh, který přišel z Kvítkovic. „Rozehrává se k čím dál lepším výkonům,“ ocenil Vojvodík 20letého Ukrajince. „Znovu však musím zdůraznit, že skvěle hrál celý tým, sám Vitalij pak byl odměněn za své úniky.“

Roman Vojvodík na lavičce Valachů nahradil slovenského kouče Miroslava Mičegu Vsetín sice skončil v Mol Cupu, v úvodních dvou divizních zápasech ovšem vybojoval šest bodů. „Je pravda, že jsme lepší start mít nemohli, v soutěži nám to skvěle vyšlo. Kluci makají v tréninku, daří se jim to přetavit i do utkání,“ uzavřel někdejší asistent Znojma.

Divize E, 2. kolo

Vsetín – Šumperk 4:0 (2:0)

Branky: 3. a 11. Nerukh, 52. Vítek, 66. Novák