„Odehráli jsme výborný zápas. Hlavně v úvodních dvacet minut, kdy jsme soupeře do ničeho nepustili, kombinačně to od nás byl nejlepší fotbal na jaře. Bohužel jsme během této situace zahodili dvě tři gólovky," mrzelo Mičegu.

Hosté se naopak pět minut před koncem úvodní půle dostali do vedení. „Zničehonic skórovali, střela Školníka do šibenice byla nechytatelná," smekl slovenský kouč.

Vsetín do druhé půle znovu vstoupil aktivně, cestu za vyrovnáním zbrzdila druhá žlutá karta Davida Dulíka z 53. minuty. „Bylo to naivní," připustil Mičega. „Dobře jsme se s tím ale vyrovnali, soupeř hrozil z brejků. V závěru jsme hráli vabank na tři stopery, vyrovnali jsme z jasné penalty. Po průběhu hry to pro nás jsou ztracené body, měli jsme na víc," uzavírá Miroslav Mičega.

Valaši v sobotu od 16.00 hodin doma přivítají vedoucí Hranice.

VSETÍN - SLAVIČÍN 1:1 (0:1)

Branky: 88. Šulák (pen.) - 40. Školník. Rozhodčí: Budovič, ČK: 53. Dulík (Vs.), 150 diváků.