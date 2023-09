FOTOGALERIE/ Bídný úvod sezony hodili za hlavu, postupně se zvedají. Fotbalisté Valašského Meziříčí potřetí za sebou zvítězili v Divizi F, v sobotu porazili Polanku nad Odrou 1:0.

Ze zápasu Valašského Meziříčí. | Video: Se souhlasem Pavla Hrdličky.

Diváci čekali na první a nakonec jediný gól do konce úvodního poločasu, kdy se prosadil Vrána.

Čtvrt hodiny před závěrečným hvizdem byl po druhé žlutě kartě vyloučen kouč hostů Lubomír Adler.

Ze zápisu o utkání:

1.ŽK - NCH

„Projev nespokojenosti s rozhodnutím AR2 bez hanlivých výroků slovy: Jsi slepý, však to není faul. Tento výraz doprovázel nevhodným máváním rukou nad hlavou."

2-ŽK/ČK - NCH

„Projev nespokojenosti s rozhodnutí R bez hanlivých výrazů slovy: Co si to vymyslel, jak do toho souboje šel. Po udělení ČK projev nespokojenosti s hanlivým výrokem: Ty mrdko zrzavá. Poté opustil prostor technické zóny."

Valaši se v tabulce posunuli už na páté místo, na první Hlubinu ztrácí pět bodů.

Svěřenci Pavla Hajného jedou v sobotu na půdu Opavy B.

Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky.

Divize F, 6. kolo

Valašské Meziříčí – Polanka nad Odrou 1:0 (1:0)

Branka: 41. Vrána.