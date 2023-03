Dvakrát dokázali srovnat skóre utkání. Na konci po několika slibně rozvíjejících se akcích mohli zvítězit, z hřiště Krnova nakonec odjeli s remízou 2:2. Fotbalisté Valašského Meziříčí tak i ve druhém jarním zápase Divize F brali bod.

Krnov - Valašské Meziříčí 2:2. | Foto: Deník/VLP Externista

„Do utkání jsme vstoupili lépe. Měli jsme míč více na kopačkách, vyložené šance z toho ale nebyly. Když tam byl velký závar a domácím to létalo v malém čtverci, tak podnikli rychlý protiútok, kterým nás krásnou střelou z osmnácti metrů rychle potrestali. Ještě do poločasu se nám díky Smílkovi podařilo vyrovnat," ohlédl se hlavní kouč hostů Pavel Hajný za úvodními 45 minutami zápasu.

„Soupeř zahájil druhý poločas lépe, měl územní převahu. Dostali jsme se však do hry. Po průnikové přihrávce nám vstřelili branku na 2:1. Po jejich chybě jsme srovnali na 2:2. Ke konci utkání jsme měli situace tři na dva, dva na jednoho, nebo jsme míč špatně zpracovali. Mohli jsme to zvrátit, neřešili jsme to ale nejlépe," dodal Hajný.

Jeho svěřenci v sobotu od 10.00 hodin vyzvou lídra soutěže z Opavy B.

Divize F, 15. kolo

Krnov – Valašské Meziříčí 2:2 (1:1)