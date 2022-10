„Domácí se naopak v 11. minutě dostali do vedení poté, co v podstatě poprvé šli za půlku. Po standardní situaci se nám ale podařilo vyrovnat,“ těšilo Hajného.

Rezervní tým Karviné přesto do poločasu znovu vedl. „Bylo to vyrovnané, otevřené, přelévalo se to ze strany na stranu. Po naší zbytečné chybě jsme obdrželi druhý gól,“ posteskl si zkušený stratég.

Ve druhém dějství mohl srovnat Slovák, ve velké příležitosti ale neuspěl. Domácí naopak přidali další dvě trefy, po 90 minutách zvítězili 4:1.

Valašské Meziříčí v sobotu od 10.00 hodin přivítá Nový Jičín.

Divize F, 10. kolo

Karviná "B" –⁠ Valašské Meziříčí 4:1 (2:1)

Branky: 11. a 77. Cienciala, 25. Marciňa, 55. Durosinmi –⁠ 20. Žilinský