FOTOGALERIE/ Na půdě favorita začali dobře, po čtvrt hodině hry vedli 1:0. Nakonec se však museli smířit se ztrátou náskoku a zápasu bez bodu. Valašské Meziříčí v nedělním 27. kole Divize F padlo na půdě třetího Bohumína 1:3.

„Herní projev nebyl špatný. Řekl bych, že 80 procent zápasu jsme diktovali tempo. Hráli jsme, soupeř dával góly. Vzadu jsme udělali chyby při rozehrávce, 42letý Franta Hanus nás nakonec ztrestal hattrickem,“ posteskl si hlavní kouč Valachů Pavel Hajný.

Jeho svěřenci odehráli solidní zápas proti přednímu týmu soutěže. Tento počin však přeceňovat nechtěl.

Fotbalisté Valašského Meziříčí (červené dresy) padli v Bohumíně 1:3. | Foto: Se souhlasem Pavla Hrdličky.

„Hlubina s Havířovem mají jiné kvality, jinak tady až takové velké rozdíly nejsou. Záleží, jak se komu zadaří,“ komentoval Hajný vyrovnanou Divizi F.

O minulém víkendu si postup do MSFL zasloužila právě vedoucí Hlubina.

„Její postup mě překvapil, očividně to však v klubu dělají dobře. Upřímně jsem si myslel, že výše půjde Havířov nebo Opava B. Jak to ale půjde v MSFL, tak to je nyní těžké hodnotit. Šanci ale podle mě mají, i díky vztahu s Baníkem,“ dodal Pavel Hajný.

Divize F, 27. kolo

Bohumín – Valašské Meziříčí 3:1 (1:1)

Branky: 30., 55. a 83. Hanus – 14. Smílek.