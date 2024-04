FOTOGALERIE/ Ke konci úvodního poločasu získali jednogólový náskok, ten jim však nakonec nestačil. Fotbalisté Valašského Meziříčí v nedělním 20. kole Divize F na domácím hřišti podlehli Šumperk 1:2.

Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) o víkendu prohráli se Šumperkem 1:2. | Foto: Se souhlasem Pavla Hrdličky.

„Hrálo se utkání s minimem šancí. Ve 45. minutě jsme využili trestný kop do šibenice, hosté pak byli ještě více nahecovaní,“ zmínil hlavní kouč Valachů Pavel Hajný branku, která domácím spíše uškodila.

„Ve druhé půli jsme po zbytečném faulu inkasovali přibližně z pětadvaceti metrů, pěkně to trefili. Druhý padl z rohu, zapadlo to na zadní tyč, nikdo to netečoval,“ popsal Hajný kuriózní branku hostů.

Valašské Meziříčí v neděli od 15.30 hodin hraje v Polance nad Odrou.

Divize F, 20. kolo

Valašské Meziříčí – Šumperk 1:2 (1:0)

Branky: 45. Hrdlička – 53. a 63. Strnad.