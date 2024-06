„Rovněž my si však vytvořili vyložené šance. Žilinský (Viktor Žilinský – pozn. red.) z malého čtverce dával do prázdné, hráč domácích to však vykopl na lajně,“ posteskl si.

1/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 2/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 3/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 4/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 5/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 6/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 7/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 8/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 9/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 10/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 11/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 12/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 13/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 14/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 15/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 16/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 17/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 18/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 19/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 20/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 21/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 22/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 23/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 24/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 25/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 26/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 27/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 28/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 29/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 30/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 31/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 32/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 33/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 34/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 35/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 36/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 37/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 38/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 39/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 40/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 41/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 42/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 43/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 44/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4. 45/45 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) padli na hřišti Havířova 0:4.

Nastala osudová chvíle, přesně po půl hodiny hry byl vyloučený útočník Valašského Meziříčí Tomasz Gomola. Hostujícímu táboru se tento verdikt nelíbil.

„Bylo to na naší půlce, rozhodčí hned vytáhl červenou. V žádném případě nebyla. Nic se s tím už ale nedá dělat,“ ví dobře zkušený kouč.

S Valachy tato situace zamávala, o minutu později hned inkasovaio. Rychle to šlo z kopce.

„Gólman neudržel balon, do poločasu jsme dostali druhý gól. S takto kvalitním soupeřem to je pak velmi složité,“ prohodil rukama Hajný.

Skončí Výmola ve Valmezu? Hajný líčí podrobnosti, mluví i o špatných výsledcích

Havířov čtyři minuty po začátku druhého poločasu přidal třetí trefu, čímž definitivně stvrdil, kdo si podmaní tento duel.

„Bylo rozhodnuto,“ uznal Pavel Hajný.

Jak už předeslal, utkání výrazně ovlivnilo vyloučení v jeho týmu. Lze tedy vůbec utkání rekapitulovat?

„Pořádně můžu hodnotit jen úvodních 30 minut, během kterých domácí měli územní převahu, byli více na míči. Kvalita kádru je určitě vyšší. Že by to ale bylo mimořádné mužstvo na divizi? To ne,“ odmítá Hajný.

OBRAZEM: Valašské Meziříčí překvapivě ztratilo. Mrzí nás to, posteskl si Hajný

Valaši se s probíhajícím ročníkem čtvrté nejvyšší soutěže rozloučí v pátek, kdy na domácím hřišti od 17 hodin vyzvou postupující Hlubinu. První vzájemné utkání sezony lépe skončilo pro favorita, který zvítězil 3:1. Hostům tehdy nestačilo ani vyrovnání do poločasu, další branky inkasovali v 56. a 90. minutě.

Mužstvu Pavla Hajného aktuálně náleží 11. příčka, na kontě má 34 bodů. Na lídra soutěže ztrácí 27 bodů.