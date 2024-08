„První poločas nebyl z naší strany úplně ideální, přesto jsme diktovali tempo. Byli jsme lepší. Okolo páté minuty jsme si vytvořili vyloženou šanci, kdy jsme nastřelili břevno. Pak jsme šli čtyři na jednoho, znovu jsme to nevyužili. Přesto jsme po poločase vedli 1:0,“ vrátil se k průběhu úvodního dějství hlavní kouč Valachů Pavel Hajný.

„Soupeř to do druhého prostřídal, úplně změnil hru, začal to nakopávat. Nám se navíc v páté minutě zranil stoper, museli jsme přeházet rozestavení. Hosté si vytvořili jen závary, pak to otevřeli, riskovali. Nakonec to pro nás skončilo dobrým výsledkem,“ radoval se Hajný.

Fotbal, DIvize E, Valašské Meziříčí - Všechovice 1:0
Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) ve svém úvodním domácím zápase sezony porazili Všechovice.

Valašské Meziříčí v pátek jede do Bzence. Začíná se v 17 hodin.

Divize E, 2. kolo

Valašské Meziříčí – Všechovice 1:0 (1:0)

Branka: 33. Vrána.