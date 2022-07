Hostující favorit po úvodním poločase vedl 4:1, ve druhém dějství zvítězil stejným poměrem. „Domácí ale nehráli špatně, rovněž oni si vytvářeli své šance,“ nechtěl shodit snaživý výkon domácího mančaftu.

FOTO: Ve fotbalových Kateřinicích se pohárové překvapení nekonalo

Fotbalisté Vsetína pod jeho vedením odehráli teprve druhý přípravný zápas, o týden dříve na domácím pažitu nestačili na Frenštát pod Radhoštěm 1:2. „Sice to bylo pohárové utkání, pořád ale musíme brát, že jsme v přípravné fázi na divizi, stále musíme zkoušet,“ zdůrazňuje někdejší asistent trenéra Znojma nebo Vítkovic.

Stejně jako proti Frenštátu, tak v pátečním večerním střetnutí na půdě Kateřinic se ve hře favorizovaných Valachů vyskytly nepřesnosti. „Nebyli jsme moc spokojeni s obrannou fázi, rovněž jsme vytvářeli technické chyby. Určité nedostatky ještě musíme doladit!“

Ve vsetínském dresu se objevila řada mladíků, která by v týmu měla působit i minimálně v podzimní části. „Budou u nás zůstávat,“ potvrdit Vojvodík. „Chceme je zapracovat. Někteří kluci zároveň byli na dovolených. Blížilo se to tak šedesáti sedmdesáti procentům, jak by to ideálně měla vypadat,“ přiblížil Vojvodík.

Vojvodíka zdokonalil „Němec“ Kučera. Nepostup do I. ligy stále bolí

Do utkání už mohl využít trio posil, včetně ukrajinské dua z Kvítkovic Hretsaichuk, Nerukh. „Vypadají velmi dobře, ukazovali to na trénincích, přetavili to i do zápasů. Koneckonců to potvrzuje i hattrick Nerukha. Klidně však mohl dát i více branek,“ vidí Roman Vojvodík další prostor ke zlepšení.

Třetí letní posilou Vsetína je Daniel Horák z Bystřice pod Hostýnem. Trenér ještě výrazně usiluje o zisk jednoho hráče, jméno si však zatím ponechal pro sebe.

Mol Cup, 1. předkolo

TJ Sokol Kateřinice - FC Vsetín 2:8 (1:4)

Branky: 12. Maček, 88. Mika - 9. a 32. Stuchlík, 28. vlastní, 30. Hretsaichuk, 57., 65. a 89. Nerukh, 77. Mikuš.

Kateřinice: Vrba - Zuzaňák, Kuzník, Zetek, Sušeň - Čtvrtníček (46. Mika), Maček, Smilek, Macík (73. Mrlina) - Drda (84. Kohout), Peredarjuk (58. Mikšík.

Vsetín: Dobeš - Hretsaichuk, Maček, Matyáš, Šulák - Hruška (46. Horák), Vítek (65. Durmon), Stuchlík (76. Mikuš), Surovec - Zbranek (65. Jančina), Nerukh.