Fotbalisté Vsetína v divizi E venku podruhé za sebou ztratili body. Svěřenci trenéra Lukáše Pazdery v 7. kole remizovali v Přerově 1:1 a v neúplné tabulce jim patří čtvrtá příčka. Valaši sice šli po gólu Adama Bahounka chvíli před přestávkou do vedení, po změně stran výsledek srovnal domácí Jan Verbich.

Fotbalisté Vsetína brali v Přerově bod. | Foto: Deník/Radek Štohl

„Před utkání jsme samozřejmě pomýšleli na výhru, ale i bod zvenku nakonec bereme. V celkovém kontextu je zasloužený. Věřím, že ho časem doceníme, protože proti nám stál velmi kvalitní soupeř,“ uvedl trenér Vsetína Lukáš Pazdera.

Divize E, 7. kolo -

1. FC VIKTORIE PŘEROV - FC VSETÍN 1:1 (0:1)

Branky: 65. Jan Verbich – 45. Adam Bahounek. Rozhodčí: Dorotík - Kolář, Vejtasa (Peřinka). Žluté karty: Řezník – Dulík, Mikuš. Diváci: 105.

Výkon jeho týmu tentokrát zůstal trochu za očekáváním. „Nebyl to náš den,“ přiznává hostující kouč.

„Zatímco soupeř hrál velice dobře, my jsme byli pomalejší v myšlení i při přepínaní mezi obranou a útokem. Tolik nám to neběhalo, nelepilo jako jiné zápasy předtím. Ze šesti mistrovských utkání to byl asi náš nejslabší výkon,“ připouští.

Hostující fotbalisté se v Přerově nepotkali s top formou, většina individuálních výkonů byla průměrná až podprůměrná. „Jediný, kdo zaslouží velkou pochvalu, je brankář Velich, který byl naším nejlepším hráčem,“ vyzdvihuje mladého gólmana Pazdera.

Valachům dělalo problémy horší hřišti, nerovný povrch. „Trávník byl nic moc, na druhé straně si na něm oba týmy vypracovaly velké šance. Klidně jsme mohli vyhrát i prohrát,“ ví dobře.

Vsetínští fotbalisté se za týden představí doma proti Novým Sadům.