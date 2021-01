Hlavní kouč fotbalistů Vsetína Miroslav Mičega informace o svém týmu získává na dálku, což je prakticky jediný možný způsob přípravy na jarní část divizní sezony E.

„Začali jsme individuálními tréninky. Hráči mi každou neděli budou posílat, co za týden odběhali. Budeme tak pokračovat do chvíle, než se opatření rozvolní a dovolí nám trénovat alespoň ve skupinkách po šesti lidech,“ přibližuje Mičega své plány.

Valašským fotbalistům rovněž doporučil, aby se udržovali ke konci uplynulého roku.

„Jsem rád, že to plnili. Konkrétní plány jsem jim ale nedával, to až nyní, včetně nějakého posilování. Je to především kvůli tomu, že až začneme, tak aby za sebou měli nějakou vytrvalost a mohli přejít do rychlostních záležitostí,“ nehodlá nic podcenit slovenský kouč.

Momentální neúplnou zimní přípravu absolvuje téměř totožný kádr, který měl trenérský štáb Vsetína na podzim.

Výjimku tvoří odchod zkušeného Lukáše Matůše, který zamířil do Francovy Lhoty. „Až na Matyho nám zatím všichni zůstávají. Cítí se tady dobře, je to velmi mladé perspektivní mužstvo,“ věří dvaapadesátiletý stratég vsetínského týmu.

Na jaře by se kromě třinácti zápasů podle původního rozpisu měly odehrát také tři dohrávky z podzimní části. Kádr Vsetína by se přesto rozšiřovat neměl. „Pokud nám nevypadne 8 hráčů, tak věřím, že mužstvo bude dostatečně velké.“

Důležitou otázkou však zůstává, zda epidemiologická situace v zemi dovolí dohrát letošní ročník.

„Každý chce pochopitelně hrát. Osobně si nedovedu představit, že bych podobnou situaci jako profesionální hráč zažil,“ přiznává.

„Bohužel však nevěřím, že celá sezona se dohraje. Přeci jen nás čeká 16 zápasů. Kéž by se odehrálo nějakých sedmdesát procent utkání a nedopadlo to jako minulou sezonu,“ poukázal Mičega na skutečnost, že kromě dvou nejvyšších fotbalových soutěží zůstala jarní část sezony 2019/2020 nedohrána.

Pokud se situace v zemi zlepší, tak slovenský trenér věří, že jeho tým disponuje potenciálem na umístění v horní polovině tabulky.

„Máme mužstvo na to, abychom byli do 6. místa. V závěru podzimu to ale už byl extrém, poslední zápasy jsme dohrávali se 4 dorostenci,“ zmínil četná zranění a velký počet karetních trestů.

Po podzimu si tak alespoň mohl trochu odpočinout. „Jelikož bratrovi nemůžu pomáhat v podnikání, tak jsem pobýval na chalupě, byla to moje záchrana,“ usmívá se.