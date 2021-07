„Samozřejmě jsme rádi, že jsme utkání zvládli a jdeme dál, ale pohár bereme jako přípravný zápas,“ říká trenér Valašského Meziříčí Pavel Hajný.

Další triumf nad bývalým klubem nijak zvlášť neprožíval, byť na souboj s Novým Jičínem se těšil.

„V kariéře jsem toho prošel víc, takže jsem utkání nijak prestižně nebral. Na druhé straně bych kecal, kdybych řekl, že to nijak neprožívám, ale pokud bychom dostali Vsetín, kde bydlím, bylo by to pro mě podobné,“ opakuje.

Valašské Meziříčí nastoupilo do poháru i Kissem Farkasem. Zkušený obránce sice před pár měsíci kvůli rodinným povinnostem oznámil přerušení kariéry, nakonec ale dál zůstává součástí týmu a proti Novému Jičínu odehrál první poločase.

V základní sestavě se objevil i navrátilec z Opavy Smilek, naopak další bývalý hráč Slezanů, Vašek, šel do hry až po změně stran.

V tu chvíli už ale hosté vedli, protože po půlhodině hry se po rychlém brejku a centru Jonáše Vrány prosadil kapitán Výmola.

Již předtím měl velkou šanci Veselý, ale proti domácímu brankáři Hubovi neuspěl. Přesně nemířil ani Výmola.

Valaši však po vedoucí brance vyklidili pozici, nechali hrát soupeře. Nový Jičín mohl vyrovnat po trestném kopu, rána z nadějné pozice však šla mimo.

„I začátek druhého poločasu jsme měli dobrý. Druhý uklidňující gól jsme však nepřidali. Naopak soupeř s přibývajícími minutami, vypracoval si dvě příležitosti na vyrovnání, ale rovněž neuspěl,“ uvedl Hajný.

Jeho tým už těsný náskok ani postup do prvního kola nepustil. Valašské Meziříčí tak generálku na start divize zvládlo, před startem čtvrté nejvyšší soutěže ještě odehrají jeden přípravný duel proti Vítkovicím.

MOL Cup, 1. předkolo -

FK Nový Jičín - TJ Valašské Meziříčí 0:1 (0:1)

Branka: 32. Martin Výmola

Rozhodčí: Mankovecký – Krupa, Wawrzyk

Žluté karty: Staněk - Švec

Diváci: 155

Valašské Meziříčí: Michut – Kadla, Švec, Kuběna, Kiss Farkas (46. Vozák, 86. Kelárek) – Straka (46. Vašek), Smilek, Veselý (63. Urban), J. Vrána – Š. Vrána, Výmola. Trenér: Hajný.