Pohárový souboj dvou divizních rivalů dopadl lépe pro fotbalisty Valašského Meziříčí, kteří v prvním kole MOL Cupu využili dlouhé početní výhody a po výhře 4:2 nad Skašticemi se těší na zvučnějšího soupeře.

Fotbalisté Valašského Meziříčí (v bílých dresech) postoupili v MOL Cupu do druhého kola. | Foto: Pavel Hrdlička

„Vím, že většina fanoušků by si asi přála vidět nějaký ligový tým, byl by to pro ně svátek, já bych si ale radši přál nějakého hratelnějšího soupeře, protože mezi nejvyšší soutěží a divizí je obrovský rozdíl a většinou tyto zápasy přinesou jenom zklamání,“ říká trenér Valašského Meziříčí Pavel Hajný.