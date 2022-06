„Poslední zápasy sezony jsou těžké po motivační stránce, každý se už vidí na dovolené. Hráčům bych proto chtěl poděkovat za to, jak k zápasu přistoupili. Po celé utkání jsme dominovali, kromě tří branek jsme zahodili dalších pět šest šancí, navíc nedali penaltu. Strání se naproti tomu snad vzmohlo na jedinou střelu,“ těšilo Mičegu.

Sobotní odpolední duel se nelichotivě hodnotil hostujícímu trenérovi a předsedovi klubu Antonínu Popelkovi. „Kluci měli takticky méně svázané ruce, se Vsetínem jsme si to chtěli rozdat na férovku. Ukázalo to však na naše slabiny, které dlouhodobě máme – domácí byli rychlejší, nebezpečnější, dva ze tří gólů jsme jim darovali. O poločase jsme s výsledkem něco chtěli udělat, do šatny jsme ale dostali gól na 0:3. Víceméně pak už bylo hotovo,“ trápilo Popelku.

Valašské Meziříčí sérii porážek neukončilo, na závěr sezony nestačilo na Bzenec

Zatímco Strání sestoupilo do Krajského přeboru, fotbalisté Vsetína ročník 2021/2022 zakončili na pátém místě tabulky. Valaši se v následující sezoně se už budou muset obejít bez Miroslava Mičegy. „Po podzimu nám to už tolik nesedlo, nezískali jsme takový počet bodů, hodně jsme remizovali, což se odvíjelo i na bodech. Jsem zodpovědný za sportovní stránku, proto jsem nabídl rezignaci," přiblížil Mičega.

„Rozešli jsme se v dobrém, mužstvo po pěti letech potřebuje novou krev. Rád bych poděkoval hráčům, kteří pode mnou prošli, díky něm se Vsetín stal pravidelným a respektovaným účastníkem divize, díky nim patří mezi špičku," těší 53letého kouče.

Jak by měla vypadat jeho budoucnost? „Mám nějaké nabídky. Věřím, že pro kluby můžu být zajímavý. Uvidíme, zda někde zakotvím, nebo zda si na nějaký čas od trénování odpočinu," uzavřel Miroslav Mičega.

Divize E, dohrávka 14. kola

Vsetín – Strání 3:0 (3:0)

Branky: 6. Mlýnek, 30. Matyáš, 45+1 Gerža