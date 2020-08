První sezonu mezi muži absolvoval v devatenácti letech ve Zlíně, tehdy do A-týmu přecházel z dorostu jako útočník. O dvě dekády později je tahounem vsetínské defenzívy.

„Postupem času se stahuji více dozadu, nyní už působím na pozici stopera. Vyhovuje mi to. S Davidem Dulikem nám spolupráce vychází, moc branek nedostáváme. Ke všemu máme nadstandardního brankáře Kubu Eliáše,“ těší zkušeného fotbalistu.

V dresu Vsetína přitom už dávno nastupovat nemusel.

„Každý půl rok mě přemlouvají, ať s nimi ještě podepíšu. Kvůli koronaviru jsem už byl víceméně rozhodnutý, že skončím, vzhledem k okolnostem jsme se ale ještě dohodli. Fotbal mě stále baví, udržuji se v kondici,“ přiblížil Matůš, který by v budoucnosti rád přešel do rodné Francovy Lhoty.

„Táta je tamní hlavní funkcionář a přeje si, abych se tam vrátil a pomohl týmu. Je to jeho velké přání. Nedávno postoupili do I. A. třídy, kde budou hrát po dlouhé době. Snad se s tím dobře popasují,“ věří Matůš.

Sezonu 2020/2021 však zahájí jako hráč divizního Vsetína.

„Chceme být co nejvýše. Naposledy jsme skončili na pátém místě, což byl historický úspěch. Kdyby nám to vyšlo, tak vedení by se postupu pravděpodobně nebránilo,“ prozrazuje matador týmu.

Lukáš Matůš společně se svými spoluhráči v nadcházejícím ročníku přivítá Valašské Meziříčí. Prestižnější zápasy ale zažije s jinými rivaly.

„Speciální motivaci budu mít spíše proti Slavičínu, kde jsem působil, zažil jsem tam perfektní časy. Hraje tam také můj kamarád Petr Švach, který patří k tahounům. Prestižní zápas pro mě bude také s Brumovem, kde jsem hostoval ve třetí lize,“ prozradil o zajímavých střetnutích v nadcházející sezoně..

Kromě zmíněných týmů nastupoval v prvoligových klubech.

„Nejlepší to pravděpodobně bylo v Bohemce. Na vlastní kůži jsem poznal atmosféru, ve druhé lize na nás chodilo snad sedm tisíc fanoušků. Vyhráli jsme a postoupili,“ vybavuje si s odstupem času.

Dobré vzpomínky však má také na Zlín. „Ve Vsetíně si mě všiml Vlastislav Mareček. Po fotbalové stránce mi toho dal snad nejvíce. Pod ním jsem zažil parádní období. Nepochopil jsem, jak někdo může být do fotbalu tak zapálený. Po zápasech býval více propocený než samotní hráči,“ zavzpomínal s úsměvem.

Někdejšího kouče Teplic, který před třinácti lety podlehl rakovině, viděl jako velkého vizionáře.

„O fotbale přemýšlel od rána do večera. Byl průkopník, pro sport se snažil udělat první poslední. Pravděpodobně na úkor rodiny. Měl jsem s ním výborný vztah,“ dodal Matůš.

RADEK ŠTOHL