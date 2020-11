Začal jste sezonu v divizním týmu. Nyní pálíte za Benfiku.

Snažil jsem se dostat do základní sestavy. Byl jsem střídajícím hráčem a chodil na béčko. Ve druhé polovině podzimu se to změnilo a stal jsem se stálým hráčem Benfiky, kde jsem nyní maximálně spokojený.

Vy jste ale hráčem Podlesí. Jak to s Vámi bude?

Co vím, tak Podlesí chce po Valmezu velkou přestupovou částku. Já budu doufat, že mě Valmez bude chtít i nadále, protože mi fotbal v Benfice sedí. Našli jsme vítěznou mentalitu a vytvořili skvělou partu. Pokud by to nedopadlo, musel bych hrát za Podlesí stejnou soutěž, ale doufám.

Béčko Valmezu funguje jako už dlouho ne.

Přesně tak. Výborná parta i trenér. Chodí kluci z jedničky a doplňují nás dorostenci. Tak by to mělo být a na výsledcích to jde vidět.

Vedete tabulku střelců 1. A třídy před takovou ikonou, jakou je Milan Baroš. Jak to vnímáte?

Těší mě to, ale že bych se tím někde chlubil, tak to ne. Dal jsem o jednu branku víc, ale nevím, jak to má nastaveno Milan s tréninky a zápasy. On hraje hlavně, aby chodili lidi. Má pořád obrovskou kvalitu.

Z těch 13 branek byly dva velmi slušné zářezy.

Je to tak. Dal jsem pět branek Vlachovicím a tři nyní v Horní Lidči.

Prosazuje se Vám lépe v 1. A třídě, která je přece jen kvalitou jinde než divize?

Rozdíl tam samozřejmě je. Já cítím, že mě hodně posunuly kvalitní tréninky pod koučem Pavlem Hajným. Cítím se výborně a v 1. A třídě zúročuju. Pořád ale i v 1. A třídě jsou kvalitní fotbalisté a není jednoduché se střelecky prosadit.

Daří se Vám v 1. A třídě, ale nemíříte výš, když už jste čichl k divizi?

Chtěl bych zkusit i vyšší soutěž. Ale nyní jsem opravdu rád v Benfice, kde bychom se chtěli pokusit ohrozit Kateřinice v boji o postup do krajského přeboru. Škoda, že nyní přišla ta přestávka. Cítili jsme formu. Snad se brzy fotbal vrátí.