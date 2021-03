Zda však 52letý charismatický kouč obdržel nabídky od odlišných týmů, neprozradil. „Na to spíše musí odpovědět přímo pan Mičega," pousměje se Petr Říha.

Zmínil jste, že máte nedokončenou práci. Čím by měla končit?

Samozřejmě máme nějaké cíle, do rozebírání snů se široko nechci pouštět. Je známo, že město Vsetín letos začne s generální opravou rekonstrukce spartakiádního stadionu na Ohradě, kde má vyrůst moderní atleticko-fotbalový stánek pro stovky lidí na sezení. Rádi bychom na Ohradu přivedli klub v co nejlepší kondici. Do budoucna máme určité vize. Uvidíme, jaká bude realita, jak se radnici podaří stánek postavit. Co se týče mužů, tak jsme čtvrtý rok v řadě v divizi. Nechtěli bychom se už dívat na spodek, ale pokukovat na nejvyšší příčky.

Kdy by měl být stadion dostavěný?

Původní plán je na konci roku 2022. Věříme, že to půjde rychle a dočkáme se nového stadionu, na který čekáme 30 let. Poslední rok a půl jsme s městem intenzivně spolupracovali, ptali se nás, co bychom chtěli, jaké vybavení šaten. Dali jsme určité požadavky, proběhlo jednání s architekty. Když bylo hotové, vznesli jsme nějaké námitky, vyšli nám vstříc, projekt byl vyvýšen o jedno patro. Měl by vzniknout krásný areál.

Na současném stadionu na Tyršovce bychom měli zachovat hřiště a dvě plochy pro kategorie ligových žáků, přípravek, měla by tam vzniknout tréninková plocha. Hlavní působiště má však být právě na Ohradě, za dva roky by mohlo být hotovo.

Když jsme u financí. Jak současnou těžkou dobu zvládáte po ekonomické stránce?

Doba je těžká nejen pro sportovní týmy, ale i firmy. Je tu otázka podpory města, Zlínského kraje, MŠMT. Agentura Hniličky (Národní sportovní agentura - pozn. red.) všem napsala, že bude krátit dotace na letošní rok. Nyní máme březen, je to velký otazník. Loňský ročník jsme nezakončili v mínusu, za měsíc je plánovaná valná hromada, uděláme tlustou čáru, co probíhalo poslední dva roky, jak se postavíme do příští sezony. Je těžké přijít za firmami a říct: "Dívejte, dejte nám něco na sport, když se nehraje.“ Bude záležet na radnicích, jak se ke sportu postaví či zachrání. Sponzorů je dramaticky méně, díky bohu za každého, kdo se neodvrátil zády.

Nedokončený podzim jste zakončili na 8. místě. Jak se vám líbil?

Měli jsme ho výborně rozjetý, bohužel přišlo nevydařené utkání v Kozlovicích, do té doby jsme vyhrávali, hráli pěkný fotbal. Přišla tam však spousta zranění, červených karet, zlé krve. Měli jsme marody, nehrálo šest sedm lidí ze základu, nastoupili kluci z dorostu, podzim jsme dohráli. Byla potřeba pokračovat s jiným mančaftem.

Věříte, že se dohraje alespoň podzimní část?

Nechci být špatný prorok. Ale potřebných 50% zápasů, aby se určil postupující, sestupující, se nedostaví. Sezona by se měla zopakovat ve všech kategoriích. Udělalo se to jednou, bude to nejférovější vůči všem. Když vidíme čísla covidu v březnu a vzpomeneme na loňská, tak oproti letošku nebyla žádná a nehrálo se. Nevidím důvod k optimismu.

Jedno je však jisté, v týmu skončil 40letý Lukáš Matůš. Nešlo ho už udržet?

Tatínek chtěl, aby ve Francově Lhotě ukončil kariéru. Možná i díky covidu přišla správná doba. Ani jsme ho nepřemlouvali, respektovali jsme jeho rozhodnutí. Už dva roky probíhalo, že by se mohl vrátit.

Je škoda, že jsme se neviděli do konce podzimní sezony. S Lukym jsme však domluveni, že až se začne hrát, za kluky se přijde podívat, na Tyršovce uděláme rozlučku s pivečkem, grilem. (s úsměvem) Věděli jsme to dlouhodobě dopředu, rozešli jsme se v dobrém jako kamarádi.

Jak to vypadá s dalšími hráči? Obáváte se vinou současné situace jejich konce?

Je to možné, až reálné. S hráči se bavíme, amatérský sport není prioritou, každý má rodinu, zaměstnání, fotbal je až třetí v řadě. Víme, že někteří hráči jsou na služebních cestách, disponují novou prací, tři neděle jsou pracovně pryč – s divizní morálkou to nejde ruku v ruce, může to mít vliv. Uvidíme, až se potkáme na hřišti. Máme kluky, kteří volna využili k doléčení zdravotních problémů, operací kolen, rekonvalescencí.