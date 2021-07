Ani zahozená penalta záložníka Cupáka v první minutě je nerozhodila. Fotbalisté Kroměříže v dalším přípravném utkání na novou třetiligovou sezonu potvrdili roli favorita, když divizní Valašské Meziříčí na svém hřišti v sobotu dopoledne zdolali 2:0. Skóre otevřel právě Cupák, pojistku přidal v hektickém závěru Dočkal.

Fotbalisté Kroměříže porazili divizní Valašské Meziříčí 2:0. | Foto: Deník/Libor Kopl

„My jsme po celé utkání měli více ze hry, soupeř ale po celých devadesát minut dobře a poctivě bránil. Hosté to zahušťovali, běhali, snažili se. Byli otravní, ale když měli míč nebáli se ani hrát. Kluci to měli do zavřené obrany těžké, ale musí si na to zvykat, protože v soutěži nás čekají podobné zápasy. My jsme měli dost možností na to, abychom utkání rozhodli daleko dřív. Bohužel góly jsme nedali, takže jsme se trápili až do konce,“ uvedl kroměřížský trenér Bronislav Červenka.