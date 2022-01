Aktuálně páté mužstvo Divize E se podle toho rozhodlo uspořádat přípravné zápasy. První měření sil ho čeká 5. února, kdy se na Vršavě střetne s U19 Zlína. Celkově odehraje osm duelů. „Nejprve je potřeba trochu potrénovat, aby nám tato utkání vůbec něco dala. Všichni se teď budou snažit dobít baterky, my bychom rádi zlepšili útočnou fázi. Dozadu je to celkem v pořádku,“ popsal Mičega, jehož mužstvo má po třinácti odehraných zápasech bilanci 20:19.

Kádr Vsetína by na jarní část sezony víceméně měl zůstat podobný. Jediným odchodem pravděpodobně bude Tomáš Dekleva, jemuž skončilo hostování. „Momentálně to vypadá, že na jaro zůstane v Otrokovicích,“ přiblížil lodivod valašské lavičky.

PODÍVEJTE SE: Sivok, Suchopárek či Horňák. Vsetín srdnatě vzdoroval reprezentaci

Do jarních bojů by naopak už měl zasáhnout další obránce Martin Mydlář, který se zotavoval po operaci kolenních vazů. „Když mu vydrží zdraví a koleno ho bude poslouchat, tak pro mužstvo může být platný. Martin trénuje poctivě. Dlouho nehrál, musí do toho jít postupně. Zda chytí začátek se teprve uvidí.“

Tým Miroslava Mičegy by na místo odchodů měl spíše posilovat. Ve hře jsou příchody kreativního záložníka a útočníka. „Máme rozjednané dva hráče. Dokud to však není stoprocentní, tak bych nerad uváděl jména. Najít kreativní hráče myslící dopředu je celkově složité, mužstva si tyto borce hlídají. Každopádně je to pro nás priorita. Snad se nám to podaří a mančaft získá ještě větší kvalitu,“ přeje si charismatický trenér.

Paráda! Cais na Rallye Monte Carlo dojel devátý. Nejlepší mezi juniory!

Během podzimní části znovu musel skousnout velké absence opor, kromě Mydláře mimo jiné chyběl Foltýn, Dekleva, Šulák nebo Mačík. „Hodně to ovlivnila situace zapříčiněná covidem. Snad jsme si však smůlu už vybrali,“ věří Mičega.

Kádr přesto výrazně rozšiřovat nehodlá. „Když už přivedeme posily, tak do základu. Jsme přesvědčeni, že kádr je dost široký, na podzim výborně zaskakovali dorostenci, kteří ukazovali svoji kvalitu,“ má na mysli Zbranka, Durmona, Rodka, Jančinu či Mikuše.

Vzhledem ke zraněním a častým absencím je páté místo po podzimních zápasech solidním umístěním. Na první pozici nyní Vsetín ztrácí šest bodů. „Mužstvo chceme připravit tak, aby se znovu posunulo dále a přiblížilo špičce. Rozhodovat bude zdravotní stav. Naši práci však děláme koncepčně, takové Hranice okamžitě chtějí postoupit, mají posily z MSFL. Svoji kvalitu také ukazují Kozlovice, překvapením pro mě zůstává Přerov. Bude záležet, zda to mladí kluci ustojí. Svoji roli bude hrát i Valašské Meziříčí. Budeme jim chtít ztížit postup,“ má jasno kouč fotbalového Vsetína Miroslav Mičega.