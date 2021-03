S dosavadní bilancí je spokojený, na osobní statistiky už ale dávno nehledí. Žádnou vysněnou metu nemá. „Góly si vůbec nepočítám. Ani nevím, kolik jsem jich celkem dal. Je mi to vlastně jedno,“ přiznává s úsměvem zkušený útočník.

Chce být hlavně prospěšný pro mančaft. Na to, aby klub z malé obce na Kroměřížsku vytáhl až do MSFL, ovšem vůbec nemyslí. „To neřešíme. Podle mě je pro nás divize úplný strop. I kdyby se nám povedlo soutěž vyhrát, do třetí ligy bychom stejně nešli. Bylo by to pro nás velké sousto,“ má jasno.

Hlavním tématem nejen ve Skašticích však není boj o první místo v divizi E, ale hlavně restart nižších soutěží. Vždyť naposledy se hrálo 11. října, posledních pět měsíců amatérští fotbalisté jenom čekají na rozvolnění a trénují ve skupinkách nebo se připravují individuálně.

„Samozřejmě pro všechny je to těžké, fotbal všem hodně chybí. Na druhé straně třeba moje manželka je nyní spokojená. Je ráda, že jsem s nimi doma,“ uvedl s úsměvem.

I když lidé ze svazu chtějí dohrát alespoň podzimní část, aby mohli sezonu regulérně uzavřít, Konečník příliš velkým optimistou není. „Moc tomu nevěřím, že se situace zlepší,“ přiznává. „Uvidíme, jestli zabere lockdown,“ přidává.

Zatímco spousta amatérských fotbalistů bude mít s návratem na trávníky po tak dlouhé pauze velký problém, známý forvard už podobné výpadky v kariéře několikrát zažil.

Třikrát v minulosti podstoupil operaci kolena, po které odpočíval a rehabilitoval třičtvrtě roku. „Tehdy to bylo ještě horší, protože jsem první tři měsíce nemohl dělat vůbec nic. Byl jsem úplně bez fotbalu nebo jenom lehce vyklusával,“ vzpomíná.

I když ani Konečník nemládne, návratu se nebojí. „Samozřejmě roky přibývají, ale nemyslím si, že bych byl nějak zanedbaný. Úplná hrůza to snad nebude,“ věří.

Jelikož poctivě plní pokyny trenéra Koleniče a pravidelně dvakrát týdně chodí běhat, měl by být na restart připravený. „Okruhy se snažím měnit, aby to nebyl úplný stereotyp. Většinou to vychází kolem osmi kilometrů. Tempo i časy se mění, ale celkově má být pět minut na kilometr,“ prozrazuje.

Jinak ale delší volnější běhy střídá s kratšími sprinty nebo svižnějším kilometrovým úsekem.

Do posilovny Konečník nechodí, túry absolvuje jenom s kočárkem. Dcera Emička bude mít v červenci tři roky, syn Štěpánek jednadvacátého března oslaví rok.

Kromě rodiny se zkušený útočník věnuje stavbě rodinného domů, někdejší hráč Zlína, Kroměříže, Hulína nebo Třince se usadí v Němčicích. Zakončí tam kariéru?