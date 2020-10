„Každého to pochopitelně mrzí, současnou situaci však musíme respektovat. Rozhodně se pro nás nejedná o komplikaci, konec podzimu nám paradoxně sedl. Zmínění hráči by v dalších zápasech s největší pravděpodobností nehráli,“ přiznává Mičega, kterému mimo jiné chyběli vykartovaný Lukáš Matůš či zranění Jan Stuchlík, Martin Mydlář nebo David Dulík.

Slovenský kouč v absenci soutěžních zápasů vidí další výhody.

„Hráči alespoň mají volno, odpočinou si. Momentálně to nemají snadné ani vzhledem k pracovním povinnostem. Věřím, že se v lednu znovu potkáme a začneme přípravu,“ pokračuje zkušený trenér.

Fotbalisté Vsetína do letošního ročníku Divize E vstoupili ziskem jednoho bodu ze dvou zápasů. Následně se rozehráli, když mimo jiné na domácím hřišti porazili Slavičín 1:0 a rovněž Přerov, který přehráli 4:0.

„Měli jsme to výborně rozjeté. Bohužel přišel zlomový zápas v Kozlovicích (Vsetín prohrál 2:3 – pozn.red.), kde se nám vykartovali hráči, další se zranili,“ připomíná utkání, ve kterém valašský klub neudržel vedení, a ve kterém tři jeho hráči obdrželi červenou kartu.

„Posléze jsme to museli různě kompenzovat, přehazovat. Dostavily se dvě remízy, proti Bzenci to přitom byla hra na jednu bránu,“ mrzí Mičegu, jenž své svěřence ještě dovedl k bodovému zisku na hřišti Valašského Meziříčí.

Z celé podzimní části nejlépe vzpomíná na utkání s Přerově.

„Když jsme je porazili takhle vysoko, tak každý říkal, že se jedná o slabší tým. Je to perspektivní a mladé mužstvo, v tabulce se drží nahoře,“ vyzdvihuje kvalitu 5. týmu Divize E, který ztrácí tři body na první místo.

„Skvělý výkon jsme podali také proti Slavičínu, který je momentálně první, a Kozlovicím, kde se nám vydařil první poločas,“ těší 52letého trenéra.

Jeho svěřenci momentálně sice společně netrénují, z tempa však úplně nevypadnou.

„Telefonoval jsem s nimi a říkal, ať si ve volném čase jdou zaběhat nebo posilovat, aby se individuálně udržovali. V lednu bude dost času, abychom se dostali do formy.“

Co se týče skladby kádru, v zimním přípravě by se měla sejít podobná sestava.

„Mančaft má svoji kvalitu. Kdyby nám odešli dva tři hráči, určitě bychom někoho hledali. Máme tu nadějné dorostence, takže pokud bychom nikoho nesehnali, dáme jim šanci,“ říká Mičega, který se na případných povoláních do prvního týmu hodlá radit s trenérem dorostu.

Budoucnost v kádru zůstává nejistá u zkušeného Lukáše Matůše.

„Dlouhodobě plánuje ukončit kariéru, ještě si chce zahrát za rodnou Francovu Lhotu. Uvidíme, zda sezonu dohraje. U ostatních hráčů to nevypadá, že by někdo měl skončit. U někoho to možná tak dopadne kvůli současné situaci a pracovním povinnostem,“ upozorňuje na nelehkou dobu.