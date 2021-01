„Už jsem informoval klubového manažera, že to budu mít trošku víc náročnější, ale snad si čas na fotbal najdu,“ věří osmadvacetiletý krajní obránce.

Za současné situace ohledně pandemie koronaviru to stejně vypadá, že čtvrtá nejvyšší soutěž jenom tak nezačne. Start druhé poloviny sezony, který je naplánován na 13. března, je ohrožený.

„Všichni si myslí, že když poctivě trénujeme, tak se normálně začne, ale sám netroufám říct, jak to doopravdy bude,“ zůstává opatrný.

I když se divize E přece jenom na jaře rozjede, dlouhá pauza bude na hráčích znát.

„Co si tak píšu s ostatními kluky, moc balon u nohy nemají. Proto to na moc velkou podívanou nevypadá,“ říká s úsměvem.

Sám se nyní věnuje hlavně práci. Až po šichtě si programátor CNC strojů plní tréninkový individuální plán. „Snažím se to poctivě dodržovat, ale občas je to bez spoluhráčů na hlavu a musím se do toho nutit,“ přiznává.

I když bydlí v Ženklavě kousek od Štramberku, každý den dojíždí dvacet kilometrů do zaměstnání, které má právě ve Valašském Meziříčí. Fotbalový stadion má kousek od pracoviště, takže nemusí nikam zdlouhavě přejíždět.

Mužstvo pod vedením zkušeného trenéra Hajného běžně v sezoně trénuje čtyřikrát týdně, stejnou porci divizní fotbalisté absolvují i letos v zimě, byť se zatím nepotkávají a připravují se individuálně.

„Trenér nám vždycky přes kapitána Výmolu do společné skupiny napíše plán. Je v něm přesně rozepsané, kolik a v jakých časových intervalech toho máme zvládnout,“ hlásí.

Když se všechno sečte, trvá trénink asi hodinu a půl. Dohromady Kiss Farkas odběhá tak deset kilometrů. Kromě toho ještě pravidelně cvičí a protahuje se.

Věří, že na start jarní části sezony bude dobře připravený. Klidně by hrál i bez diváků. „To zase takový problém není, protože na divizi nechodí tolik lidí. Samozřejmě jsem rád za každého fanouška, ale dá se to zvládnout i bez nich. První a druhá liga je na tom hůř,“ míní.

Testovat před každým utkání by se mu ale nechtělo. I s očkováním kvůli fotbalu by měl problém.

„To je spíš otázka na vedení klubu, kdo by to platil, zajišťoval a podobně. Já jsem zatím na testech nebyl. V práci i doma je všechno v pohodě. Navíc čekáme v březnu potomka, z toho bych měl trošku strach. Pravidelné testování by mě asi trošku štvalo,“ dodává Kiss Farkas.