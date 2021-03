Úroveň divize po restartu může být všelijaká, říká kapitán Valmezu Martin Výmola

„Bez balónu je to strašně těžké. Naštěstí trenér Hajný rozdává tréninkové plány, které nejsou monotónní. Kouč na nic nezapomněl. Jsou tam běhy, kliky, posilovačky, výběhy do schodů, do kopců. Nedostaneme se ani ve dvou si zakopat na umělku do Valmezu. Stadion je zavřený. Člověk chodí do práce, čtyřikrát týdně musí splnit tréninkový plán a doma máme ročního syna, takže se opravdu nenudím,“ přiznává zkušený hrotový útočník Valašského Meziříčí.

Černá série jeho celku přitom na podzim začala ve Slavičíně.

„Na úrovni Slavičína jsou ještě Hranice. Tam jsme jasně ztratili zápas, ani na bod jsme neměli právě ve Slavičíně. Ti vedou zcela oprávněně. Jinak ostatní týmy jsou v divizi vyrovnané. Když člověk vyhraje dva zápasy, dostane se do laufu. To je příklad Všechovic. My jsme naopak nezachytili začátek a pak zbytečně ztráceli zápasy. Chytili jsme se doma se Stráním a potvrdili to v Brumově. Při vší úctě k soupeři, ten je poslední asi po zásluze. My jsme tam i bez vyloučeného hráče v pohodě vyhráli,“ hodnotí Výmola podzimní vystoupení jeho týmu.

Valašské Meziříčí hrálo i zajímavé derby s regionálním rivalem Vsetínem (2:2). Pak začali svěřenci Pavla Hajného být úspěšní. „Bodovali jsme pravidelně. Škoda, že jsem nedal penaltu v Nových Sadech, kde z toho byla zbytečná remíza. Myslím si, že ve zbytku podzimu bychom něco se Všechovicemi, Šumperkem a HFK Olomouc něco uhráli,“ věří kapitán.

Valašské Meziříčí by mělo na jaře teoreticky odehrát minimálně tři zápasy. „No nevím, nevím. V únoru jsem věřil, že se polovina sezony odehraje. Tři zápasy za červen bychom třeba stihli. Ale jak ty zápasy budou vypadat? Úroveň divize by byla všelijaká. Paní fyzioterapeutka Kopecká, která se stará o nás a Všechovice říká, že polovina hráčů obou týmů by u ní skončila po prvním zápase na stole,“ má reálné obavy Výmola.

„Já jsem si šel jednou sám zakopat a hned mě večer píchlo v kotníku. Tři týdny společné přípravy by asi stačil. Ale pozor. Od října se nehrálo. Pokud byste chtěli uhrát v klidu tři zápasy, není to automatické. Nelze říct, že dvakrát ze tří zápasů vyhrajeme. Sám cítím, že mi chybí práce s míčem a nevím, jak to bude na hřišti. Pamatuji loni, že první tréninky loni v červnu po první covidové přestávce byly velmi zajímavé,“ dodává Martin Výmola.