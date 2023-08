ROZHOVOR/ Přání mu (zatím) nevyšlo, v MOL Cupu si chtěl zahrát proti Baníku Ostrava. I tak se však má na co těšit, ve středu jako kapitán fotbalistů Vsetína povede mužstvo do bitvy 2. kola proti Zbrojovce Brno. „S klukama jsme se o zápase bavili. Nechtěli jsme to ale nějak víc rozebírat nebo řešit, protože v sobotu nás měl čekat těžký soupeř z Holešova. Naplno jsme se chtěli soustředit, abychom utkání zvládli za tři body," hodlal se David Dulík koncentrovat jen na divizní soutěž.

David Dulík už vyhlíží středeční MOL Cup proti Zbrojovce Brno. | Foto: Jan Zahnaš

„Zápas se však vzhledem ke špatnému terénu zrušil, takže si myslím, že už v pondělí to bude téma číslo jedna a budeme to rozebírat více,“ tušil několik dní před duelem David Dulík.

Na konci července smetli rivala z Valašského Meziříčí vysoko 7:1, za necelých 14 dní později porazili i Kozlovice. Fotbalistům z Valašska byl za odměnu dopřán střet s ještě loňským účastníkem české nejvyšší soutěže.

Velký zápas na Tyršovce vypukne ve středu od 17 hodin. Vstupné bude za 150 korun, děti do 15 let mají slevu 100 korun.

Jaké mužstvo jste si při losu přál?

Díky fanouškům jsem si osobně přál Baník Ostrava. Věřím, že by jich přijelo dost a vytvořili by perfektní atmosféru, kterou jen málokdo z nás zažil.

A kromě Baníku?

Zlín. Utkání by pro mě mělo zase jiný náboj, protože jsem v klubu strávil velkou část fotbalové kariéry, stále tak ještě znám nějaké kluky i členy vedení, co tam působí. Každopádně na nás vyšla Zbrojovka Brno, i tak jsme s losem spokojení. Brno má taky velmi dobré fanoušky, takže doufám, že jich přijede co nejvíce a užijeme si skvělou atmosféru.

Komplikace pro Vsetín: hřiště pod vodou, sobotní duel s Holešovem byl odložen

Brno má specifické fanoušky, kteří jsou schopni vytvořit skvělou atmosféru, ale také vzbudit rozruch na stadionu. Jak se těšíte na kulisu, atmosféru?

Co se týče fanouškovské základny, tak si myslím, že Brno patří mezi TOP kluby u nás, doufám tedy, že jich přijede co nejvíce. Bude to zase úplně jiný zápas, než na které jsme zvyklí. Atmosféra může některé vyhecovat a některým zase svázat nohy, takže uvidíme, jak se s tím dokážeme poprat. Každopádně se těším!

Co by na Brno mohlo platit? Jaké si dáváte šance na úspěch?

Každý zápas začíná za stavu 0:0, takže bude jen na nás, jak se dokážeme na takového soupeře jakým je Zbrojovka Brno připravit a nahecovat. Je to rozdíl dvou soutěží, což je opravdu markantní. Hráči budou rychlejší i techničtější. Zápas každopádně půjdeme odjezdit. S klukama uděláme všechno, abychom byli Brnu důstojným soupeřem. Po konci utkání uvidíme, na jaký výsledek to stačilo.

Sám jste to už zmínil, v sobotu vám vinou špatného počasí bylo odloženo divizní utkání s Holešovem. Mezi posledním utkáním se Všechovicemi a Zbrojovkou vás dělí 10 dnů. Neobáváte se, že by to na vás mohlo mít vliv? Nebo naopak jste rádi, že jste měli tak dlouhou pauzu?

Jsme na vítězné vlně, kterou jsme chtěli doma s Holešovem za každou cenu prodloužit a následně si jít užít středeční zápas proti Brnu. Utkání bylo bohužel zrušeno, museli jsme přeorganizovat týdenní harmonogram – v pondělí jsme měli mít volno, místo toho nás čeká trénink, stejně jako v úterý. Na jednu stranu jsme 10 dní bez zápasového tempa, na tu druhou bychom měli být více odpočatí, takže uvidíme, jaký to bude mít ve finále na středeční zápas vliv.

Vsetín zvítězil i ve Všechovicích. Rozhodl trestný kop Otepky z dvaceti metrů

Formu máte vážně skvělou, kromě dvou výher v MOL Cupu jste zvítězili i ve všech třech dosavadních divizních zápasech, za vedoucími Kozlovicemi jste jen vinou horšího skóre.

Když se historicky podíváme například do loňské sezony, tak jsme měli po třech kolech sedm bodů, což je taky pěkný začátek sezony. Vstupy nám vždy vyšly, ale pak měly naše výkony klesající tendenci a ve finále jsme nevyhráli třeba jedenáct zápasů v řadě. Takže já osobně nedělám žádné unáhlené závěry po třech odehraných kolech, i když začátek to je pěkný. Musíme jít od zápasu k zápasu a v každém z nich udělat maximum pro výhru a na nějaké hodnocení bych počkal alespoň do půlky sezony.

Mužstvo před sezonou převal bývalý ligový hráč Lukáš Pazdera. Jaký vliv má na současném vzestupu? Jak vnímáte jeho přínos?

Za výsledek jsou vždy zodpovědní jak hráči, tak i trenér, takže na tom má stejnou zásluhu jako my hráči. Po příchodu Pazdyho se tréninky celkově zprofesionalizovaly, navazují na sebe. Má to hlavu i patu a víme, co po nás chce, a jak se na hřišti máme prezentovat. Byl to nový impuls, v kádru navíc proběhly nějaké změny, ať už to byly odchody i příchody nových hráčů. Zatím to vypadá, že si vše sedlo.