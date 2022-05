„Měli jsme kvalitní vstup do zápasu, úvodních dvacet minut jsme předváděli kvalitní fotbal – klidně jsme mohli vést 3:0, bohužel jsme neproměnili tutové šance,“ litoval hlavní trenér Vsetína Miroslav Mičega.

Sto padesát příchozích diváků se premiérové branky zápasu dočkalo přesně po půl hodině hry, kdy se prosadil bývalý ligový útočník Marián Kovář. Tato trefa změnila ráz utkání. „Inkasovali jsme ze standardní situace. Od té doby to z naší strany bylo hodně nervózní, hráli jsme nepřesně. Vyčítali jsme si různé věci,“ mrzelo Mičegu.

Zklamaný Kroutilík: Chtěli jsme zachránit sezonu, druhá půle byla křeč

Hosté srovnali šest minut po začátku druhé půle, domácí ale v rozmezí 56. a 64. minuty vstřelili dvě branky, čímž výrazně nakročili za vítězstvím. „Přeneslo se to i do druhého poločasu – Holešov bojoval, šlo poznat, že mu jde o záchranu. Ve druhé půli to od nás s fotbalem nemělo nic společného,“ nebral si servítky slovenský kouč.

Holešov na konci dubna převzal Roman Kolenič, který mužstvo pozvedl. „Holešov hrál dobře už ve Slavičíně, ve svém kádru má navíc šikovného Ukrajince Semenynu, stejně jako útočníka Kováře. Pan Kolenič do týmu přinesl něco, co mužstvu chybělo,“ oceňuje práci svého kolegy Miroslav Mičega.

Holešov v sobotu od 15.00 hodin čeká derby ve Skašticích, Vsetín doma o hodinu později přivítá Bzenec.

Divize E, 24. kolo

Holešov – Vsetín 4:2 (1:0)

Branky: 30., 56. a 64. Kovář, 88. Vasiljev – 51. Bahounek, 90. Matyáš