Před novou sezonou se k tehdejšímu oslovení vyjádřil přímo Pazdera. Bývalý prvoligový fotbalista rovněž nemlžil.

„Zlínsko loni skončilo na druhém místě, což je skvělý výsledek realizačního týmu. Je tak spíš otázka na vedení tamního klubu, proč to řešilo. Nějaký kontakt každopádně proběhl. Zájem mě potěšil, mé ambice jsou nejvyšší. Se Vsetínem se chci posunout do třetí ligy, případně jednou trénovat výš,“ nezastírá 37letý kouč.

Otrokovickému mančaftu momentálně z lavičky velí David Rojka. Úspěšný kouč by jednou rád povýšil do vyšší soutěže, v dalších letech se dá očekávat jeho posun vpřed. Lukáš Pazdera na potenciální angažmá ve Zlínsku nepomýšlí.

„Momentálně jsem na Vsetíně, na rok tu ještě mám smlouvu, chci ji dodržet. Je to pro mě priorita. S týmem máme určitý cíl, na který chceme dosáhnout. Půjdeme tzv. krok po kroku, abychom byli lepší než v minulé sezoně. Uvidíme, co bude za půl roku nebo 30 zápasů, fotbalové prostředí je v tomto opravdu ošemetné,“ uvědomuje si lodivod vsetínské lavičky.

Valaši narazili na Zlínsko uplynulý pátek v MOL Cupu, ve kterém na domácím pažitu padli 1:3. Solidním výkonem favorizovaného soupeře potrápili, znovu se mu o něco přiblížili.

„Jsme relativně blízko u sebe, z tohoto pohledu je zápas vždy speciální. Český fotbalový rybníček je opravdu malý, kontakty mezi kluby probíhají, navzájem si monitorujeme a doporučujeme hráče, vyměňujeme informace. Fluktuace mezi Vsetínem a Zlínskem je velká. Pro mě to ale speciální zápas nebyl.“

Vsetínští fotbalisté by v další sezoně Divize E opětovně vylepšili své umístění. Dovézt by je k tomu měl právě Lukáš Pazdera.

„Ambice jsou ty nejvyšší. Loňskou sezonu jsme byli čtvrtí, tento rok chceme být ještě lepší, tedy od třetího místa nahoru. Pokud chceme vyhrát, musíme být nejlepší. Děláme pro to všechno. Ukázal nám to i zápas se Zlínskem, se kterým jsme dokázali držet tempo hry. Je to pro mě kladná odpověď, že jsme na cestě, která nese dílčí úspěch,“ věří nastolenému trendu.

Valaši do nové sezony vstoupí v sobotu. V domácím derby od 17 hodin hostí Valašské Meziříčí.