Zradila ho efektivita i defenzíva. Lodivod lavičky fotbalového Valašského Meziříčí Pavel Hajný po víkendovém kole s Vratimovem nakonec mohl být rád, že jeho svěřenci srovnali v závěru utkání. „Paradoxně to bylo se štěstím. Podle průběhu zápasu jsme však dávno měli rozhodnout a zápas v klidu dohrát,“ mrzelo zkušeného kouče.

Domácí se ve 13. minutě ujali vedení, po poločase mohli vést mnohem vyšším rozdílem. Hosté naopak krátce po polovině půle srovnali z pokutového kopu.

„Dali míč za obranu a pak přehodili gólmana, který špatně vyběhl, hráče soupeře pak dojel a byla to penalta. Z první akce vyrovnali,“ posteskl si Hajný.

Valašské Meziříčí se úvodním gólem Vratimova nenechalo rozhodit a znovu šlo do vedení, utkání mělo v dané chvíli ve své režii. Dokud nepřišla druhá chyba.

„Byl to zkrat defenzívy. Hosté z půlky házeli dlouhý aut, naši hráči na to nebyli připraveni. Soupeř se objevil sám před brankářem, dávali jsme si přednost. Bylo to nepochopitelné,“ zmínil situaci ze 40. minuty, kdy Vratimov podruhé srovnal.

Domácí také potřetí v zápase mohli vést, nevyužili ovšem dvě šance, dokonce šli sami na gólmana. Přesně po hodině hry naopak přišel trest, po další hrubce.

„Náš hráč přihrával jednoduchý balon do středu hřiště, zbytečně jsme je nastřelili. Míč se odrazil tak, že nakonec byli sami před brankářem,“ popsal třetí trefu.

Stále měli možnost s výsledkem něco udělat. Hostující mančaft vše vsadil na jednu kartu, která mu téměř vyšla. V 85. minutě naštěstí pro mužstvo Hajného srovnal střídající Vozák.

„Vypracovali jsme si množství šancí, paradoxně jsme pak dali gól se štěstím. Co se týče příležitostí, tak soupeř mohl odjet s debaklem. Sám měl čtyři střely na branku, vstřelil tři góly. Měl úžasnou efektivitu,“ ocenil šesté mužstvo soutěže.

Valašské Meziříčí je po osmi kolech osmé, na první Hlubinu ztrácí deset bodů. Na poslední Bruntál má náskok sedmi bodů.