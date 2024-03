Během podzimu utrpěli velké zdravotní šrámy, do nelichotivé situace se však dostali sami. Valaši v patnácti zápasech uhráli jen patnáct bodů, na čtrnácté Řepiště, které by nyní spadlo do krajského přeboru, mají jediný bod náskoku. Nejen o tom Hajný mluvil v rozhovoru pro Deník.