„Podmínek pro získání statutu Sportovního mládeže je mnoho. Klub musí mít dostatek hracích ploch pro trénování, hraní mistrovských utkání, umělý hrací povrch, rekondiční zóny. Nezbytné je hráčské obsazení a rozdělení mládežnické základny na tzv. „účka“.

Důležité je mít pokryté všechny mládežnické týmy kvalitními trenéry s požadovanými licencemi. Nutný je smluvní lékař, fyzioterapeut. Bodů je mnoho,“ vysvětluje podmínky pro udělení licence Sportovního střediska mládeže Antonín Hořín.

„Licence sportovního střediska máme ve Valmezu čtvrtým rokem. Začali jsme v roce 2003/2004. Samotné podmínky se vyvíjejí. Získáváte licenci. Licenční řízení se obnovuje každý rok. Nový klub se může přihlásit co dva roky. My jsme rádi, že každým rokem licenci nyní získáváme. Je to otázka prestiže. V celé republice je 53 takových klubů s touto licencí. My jako Valmez a nyní také Vsetín ukazujeme tímto v regionu punc kvality a jsme podporováni MŠMT ve výchově talentované mládeže. Získáváme prostředky na platy trenérů a v neposlední řadě je nejdůležitější pracovat tak, aby klub měl koncepci, pracoval s nábory, skautingem, sportovně výchovným procesem,“ pokračuje Hořín.

Sportovní střediska mládeže ve Valmezu a na Vsetíně mohou být motivací pro mladé talentované hráče regionu. „Měli bychom být mezistupněm cesty mladého hráče do vyššího fotbalu. Komunikujeme s ligovými kluby z Olomouce, Ostravy, Zlína, Slovácka, trenéry regionálních krajských akademií Olomouckého a Moravskoslezského kraje a krajským trenéry pod hlavičkou svazů. Jsme vstupní bránou do vrcholového fotbalu,“ vysvětluje princip Sportovního střediska mládeže Antonín Hořín.

„Gratuluji také Vsetínu k zisku statutu a doufám, že v obou klubech bude naše práce růst a růst,“ dodává Antonín Hořín.