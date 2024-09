„Duel se nám vůbec nevyvedl, nedařilo se nám vůbec nic!“ odfrknul si po utkání 25letý Pobořil. „Hráli jsme špatně od první až do té poslední minuty. Vůbec jsme si neplnili to, co jsme si v kabině řekli. Tak, jak jsme se celý týden připravovali. Nevím, jestli jsme měli zápas blbec, ale absolutně nám nic nevycházelo,“ smutnil po utkání gólman valašského celku, jenž před pár týdny vešel do stavu ženatých.

V sobotu byste asi gól nedali, ani kdybyste hráli do rána. Přitom jste chytil jednu penaltu…

To je pravda. Chytil jsem desítku, ale předtím jsem pro změnu zavinil gól. Bohužel na špatném hřišti mi to skočilo a čekal jsem odraz. Každopádně dneska bychom opravdu asi netrefili ani stodolu! Měli jsme fakt smůlu, i v koncovce.

Brankář fotbalistů Valašského Meziříčí Lukáš Pobořil. | Video: Břenek Martin

Po pěti kolech zatím jenom šest bodů. Asi je to zklamání. Nebo je to to, co jste očekávali?

Je to velké zklamání. První kolo jsme vlastně nebyli všichni, protože někteří kluci byli u mě na svatbě, když jsem se ženil. Poté jsme zbytečně ztráceli body. Máme dvě výhry , což je málo. Stejně jako jsme si myslel, že v sobotu uspějeme u nováčka, když splníme, co máme. Ale to se bohužel nestalo.

Jaké jsou tedy ambice toho týmu? Kde by měl hrát?

Máme mladý tým, pořád se ale hledáme, pořád si na sebe zvykáme. Byť máme mančaft výborný, tak si myslím, že i nadále bychom se měli pohybovat v lepší polovině tabulky. Ale bohužel zatím to tak nepadá.

Vy osobně máte ambice nějaké podívat se výše? Prozraďte vaše sny a cíle.

Určitě bych si chtěl zachytat aspoň druhou ligu. Chtěl bych se podívat mezi profíky, ale hlavně hlavně s kluky tady ve Valmezu, ať vykopeme třetí ligu. A pak se dále uvidí.

Máte fotbalový vzor?

Asi patřím mezi ty staré. Pořád je to Petr Čech. (úsměv)

Co se týče klubů, komu fandíte v Česku a v zahraničí?

V Česku úplně nikoho konkrétního nemám. Fandím moravským týmům jako je Baník, Sigma, kde jsem působil. Ale celosvětově je to Barcelona.