„Nebudu vyloženě šéftrenér, ale budu dohlížet na práci všech věkových kategorií. Vsadili jsme na koncepční trenérskou práci,“ doplnil Zapletal.

Již divizní výběr tak v úterý na prvním společném tréninku vedl Gerych, vedoucím týmu dál zůstává Hynek Bršlica. „V tuto chvíli ještě Pavlovi hledáme asistenta.“

Kdo čekal, že nováček bude během letní přestávky kádr posilovat, mýlil se. „Oproti uplynulé sezoně budeme oslabeni. Až o čtyři hráče,“ pokrčil smířlivě rameny Zapletal a upřesnil situaci v kabině. „Pavel Tkáč podstoupí plánovanou operaci a na tři čtvrtě roku bude mimo hru. Honza Dvořáček odchází pracovat do Prahy. Stejné povinnosti v zahraničí nedovolí absolvovat úvodní kola Pavlu Bršlicovi a Janu Gojšovi. Pokud vše půjde dobře, mohli by stihnout třetí, čtvrté kolo,“ přeje si.

A jak Baťov s nejfrenetičtějšími fanoušky uplynulého ročníku v zádech nepříjemnou situaci vyřeší? „Na úvod kádr doplníme o talentované dorostence, ročník 2003. Oddíl je totiž nastavený na práci s vlastními odchovanci, nechceme jít jinou cestou. Mladým klukům a současnému výběru věříme!“ zdůraznil trenér úspěšného výběru z Otrokovic.

Přese všechno ale situaci na přestupovém trhu sledují. „Trápí nás post záložníka. Pokud by se nějaké zajímavé jméno na trhu objevilo, zvážili bychom jeho možný příchod. Stejně jako budeme sledovat návrat Marka Bíny po zranění. Na začátku situace nebude lehká, ale sezona je dlouhá a věříme, že se kluci stihnou sehrát a opět vytvořit skvělou partu, fotbalový tým.“

A na co si nováček dá pozor v premiérové sezoně divize E? „Na disciplínu! Stejnou, jak jsme se prezentovali v krajském přeboru. Máme dlouhodobě nastavené principy hry – vsadíme na týmovost, bojovnost a nasazení. K úspěchu i v této soutěži bude potřeba všechny tyto zásady dodržovat,“ zopakoval zkušený trenér Baťova. „Soupeři nyní budou lepší, ale současní hráči si divizi vykopali a zaslouží si ji hrát. Věřím, že budeme hrát důstojnou roli a společně se o svou pozici porveme.“

Fotbalisté Slavičína hrají divizi 30 let. Všechny postupy byly unikátní!

Cíl má Baťov smělý. „Udržet se, pokud možno hrát v klidném středu, bez větších starostí o záchranu. Divize je pro nás výzva, chceme hrát fotbal jako v krajském přeboru. Tedy přenášet věci z tréninku do mistráků i proti kvalitnějším protivníků. Uvidíme, na co to bude stačit,“ nechce předjímat Zapletal.

První přípravný zápas Baťova bude netradičně modelový, mezi sebou. Další pátek se Baťov představí v Kvasicích, následující víkend jej již čeká zápas Mol Cupu s Uherským Brodem. „Vzhledem k absencím očekávám náročný vstup, také los nepatří mezi snadné,“ dívá se do rozpisu Zapletal.

Otrokovický celek čekají úvodní dva duely na půdě soupeřů – Přerova a Bzence. Před svými fanoušky se pak představí proti největšímu favoritu divize E – rezervě Zbrojovky Brno. „Soutěž je ale dlouhá, kluci jsou natěšení. Věřím, že bojovností a nasazením hodně věcí nahradíme. Jsem optimista,“ dodal už bývalý hlavní kouč Baťova Petr Zapletal.