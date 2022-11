Skóre sice otevřeli jako první domácí, když se v osmnácté minutě trefil Patrik Lendler, za jedenáct minut už ale vedli hosté. O to se postarali svými dobře mířenými ranami Martin Lasovský s Janem Nehybou. Do šaten se tak šlo za stavu 1:2.

Po změně stran pak Nehyba přidal svou druhou branku a zvýšil na 3:1, svůj druhý zásah však zanedlouho přidal i domácí Lendler. V 60. minutě šli hosté díky Denisu Holubovi znovu do dvoubrankového vedení, které jim ale taktéž dlouho nevydrželo. Pavel Krajča a Adam Bršlica rozhodli o tom, že si po výsledku 4:4 oba celky odnesly ze hřiště po bodu.

Hraničtí notně potrápili kroměřížského lídra. Gól ale nedali a berou jen bod

„V druhé půli už se karta obrátila a lepším týmem na hřišti byl soupeř. My jsme na to nedokázali správně zareagovat v obraně a z toho pramenily ty tři inkasované góly. I tak jsme si ale vypracovali šance. Nastřelili jsme i tyč. Beru to tak, jak to je. Výsledek 4:4 je pro oba soupeře zasloužený," pokračoval všechovický lodivod.

Zdroj: Břenek Martin

Po podzimní části jsou Všechovice s pouhými devíti body na jedenácté příčce divizní tabulky s negativním skóre 25:35. „V létě jsme tým dost omladili, takže nám chyběla ta potřebná zkušenost. I tak ale mělo být bodů určitě více. Hlavně ztráta s Kozlovicemi, kdy jsme ještě v 88. minutě vedli, mě dost mrzí. A potom také remíza se Šumperkem, při které jsme ztratili dvoubrankový náskok. Bohužel stále děláme triviální chyby v defenzivě. Máme teď ale pět měsíců na zlepšení," uzavřel Lubomír Kubica.

SK Baťov 1930 - TJ Tatran Všechovice 4:4 (1:2)

Branky: 18. a 54. Lendler, 62. Krajča, 76. Bršlica - 29. a 50. Nehyba, 25. Lasovský, 60. Holub.

Rozhodčí: Nejezchleb, Machorek, Paulík. Bez ŽK. Diváci: 220.

Baťov: Medek - Bršlica, Zapletal (76. Sotolář), Ondráš, Lendler, Šiška, Skyba, Kašík, Gojš, Krajča, Bršlica. Trenér: Pavel Gerych.

Všechovice: Konečný - Geryk, Adamčík, Richter, Rolinc (46. Pešek), Kuchař, Lasovský, Rak (65. Skácel), Nehyba (90. Rolinc), Helešic (52. Holub), Hrabovský. Trenér: Lubomír Kubica.