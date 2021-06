„Utkání nám dalo hodně. Po zápase proti národnímu týmu do 18 let to pro nás byl jiný zápas, důležitý prostor znovu dostalo pět dorostenců," liboval si hlavní trenér Vsetína Miroslav Mičega.

„Zajímalo nás, jak zvládají přechod do seniorského fotbalu. Tři čtyři z nich se chytli velmi dobře. Mají předpoklad, aby každou chvíli mohli hrát na této úrovni," pochválil Rodka, Zbranka, Mikuše či Jančinu.

V sobotním dopoledním utkání proti Slušovicím se domácí fotbalisté ujali skvěle, po úvodní polovině vedli 2:0. „I když poločas měl hluchá místa, tak jsme předvedli kvalitu, vytvořili jsme si další šance. Ještě to vykopávali z prázdné branky, klidně jsme mohli vést tři čtyři nula," těšilo Mičegu.

Druhá půle už ze strany Vsetína tolik vydařená nebyla. „Byl to takový guláš. Nevypadalo to, jak bych si to představoval. S točením hráčů a střídáními to však k přípravě patří, někteří toho měli plné zuby," pozoroval slovenský kouč.

Valaši mají za sebou druhý přípravný zápas. V těch dalších by už mohli prezentovat nové posily. „Kvalitní hráče je těžké sehnat. Uvádět jména je pro tuto chvíli asi zbytečné. Věřím ale tomu, že do dvou týdnů se nám dva podaří sehnat," nastínil trochu Miroslav Mičega, který by také mohl přivést hráče z vyšší soutěže.

Přípravný zápas

FC Vsetín - FC Slušovice 4:1 (2:0)

Branky Vsetína: 2x Stuchlík, Naňák, Šulák