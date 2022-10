Už se blížila remíza, domácí však v 89. minutě inkasovali. „Gól jsme obdrželi po obrovské chybě. Celkově jsme vytvořili velké množství chyb, soupeř se dostával do sedla. Za mě je to nepochopitelné. Těžil z těchto situací,“ posteskl si Vojvodík.

Valachům to nejde, propadli se do druhé poloviny tabulky. Za osm zápasů vstřelili osm gólů. Kromě utkání se Šumperkem (4:0) vždy dali maximálně jednu branku. „„Hrajeme pouze po šestnáctku, soupeře nedokážeme přelstít. Snažíme se to zlepšit na tréninku, hráči se však k tomu v zápase nepřinutí. Chyba není v systému, kluci si musí sami vlézt do hlavy,“ říká na rovinu Roman Vojvodík, jemuž od první minuty vypomáhal i novic Artur Ulianytskyi.

Vsetín v sobotu hraje v Bzenci.

Divize E, 8. kolo

FC Vsetín –⁠ 1. FC Přerov 0:1 (0:0)

Branka: 89. Mirvald