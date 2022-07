„S hledáním trenéra pro nadcházející sezonu jsme si dali více práce a věnovali jsme výběru dostatek času. V průběhu měsíce června se šuškala po městě různá jména, se kterými jsme vůbec ani nejednali. Bylo to až úsměvné, ale zase jsme si říkali, že je fajn, že to lidi zajímá a šuškanda jela na plné obrátky," uvedl divizní klub na oficiálních stránkách .

Roman Vojvodík v sezoně 2015/2016 vedl znojemskou juniorku. O rok déle dokonce působil jako asistent hlavního trenéra Radima Kučery u prvního týmu Znojma, se kterým byl blízko postupu do nejvyšší soutěže. Téměř celou následující sezonu strávil jako asistent trenéra ve Vítkovicích, následně se přesunul do Frýdku-Místku, kde mimo jiné šéfoval týmu do 19 let.

Mičegovi vyšla derniéra, Vsetín v posledním zápase porazil Strání

Vsetínské mužstvo po pětiletém působení opustil Miroslav Mičega, který v uplynulém ročníku Divize E dovedl Vsetín na solidní páté místo. Vedení klubu se přesto rozhodl nabídnout rezignaci, která byla přijata.

Brzy 50letý Vojvodík povede Valachy poprvé v pondělí 11. července.