„Situace se mění každým dnem na fotbalové frontě. Máme na stole nově žádost 1. FC Slovácko, že by s námi chtěli zahrát generálkový přípravný zápas před třetí ligou. Slovácko B se představí na Tyršovce v sobotu 24.července," stojí na webu divizního mužstva.

Fotbalisté Vsetína tak do začátku soutěže, která začíná 8. srpna, ještě odehrají pět přípravných zápasů, generálkou na ligu bude předkolo Mol Cupu.

Valaši po více než sedmi měsících odehráli dva zápasy – uplynulou středu na domácím hřišti nestačili na reprezentační výběr do 18 let, o tři dny později si poradili s účastníkem Krajského Přeboru ze Slušovic 4:2.

Přípravné zápasy Vsetína:

12. června vs. Frenštát pod Radhoštěm (Vsetín, 14:00)

18. června vs. Zlín U-19 (Liptál, 17:00)

26. června vs. Uherský Brod (Nivnice, 17:00)

2. července vs. Francova Lhota (Vsetín, 17:00) – (rozlučka s Lukášem Matůšem)

24. července vs. 1. FC Slovácko "B" (Vsetín, 17:00)