Spokojený byl hlavně s úvodní částí. „První poločas byl z naší strany výborný. Hráli jsme ve velké intenzitě. Přesně tak, jak bych si představoval. K dokonalosti mi chybělo jenom více vstřelených branek,“ říká Pazdera.

Přípravný fotbal -

TJ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – FC FASTAV VSETÍN 1:2 (1:1), hráno v Rožnově pod Radhoštěm

Branky: Tkadlec – M. Mlýnek, Hnilo

Vsetín byl herně lepší i nebezpečnější, prosadil se však pouze Martin Mlýnek. „Mohli jsme situace dohrát do více branek a mohli jsme vést více než 1:0,“ uvedl Pazdera.

Po změně stran se Valašské Meziříčí zlepšilo a začalo okresního rivala více trápit.

„Soupeř trochu přitáhl otěže, srovnal hru a byl i místy lepší. Nechci říct, že bychom pracovali špatně, ale najednou jsme běhali monotónně, byli statičtí. Nebyli jsme tak agresivní, soupeř nás za to potrestal, když po standardní situaci vyrovnal na 1:1,“ líčí Pazdera.

Prosadil se stoper Tkadlec.

Valašské Meziříčí mohlo výsledek i otočit, ale po nedorozumění stoperů inkasoval druhý gól a derby prohrál. Zajímavý duel rozhodl ranou k tyči Hnilo.

„Možná jsme to mohli i potvrdit třetí brankou, ale zkušeností jsme to dohráli,“ těší Pazderu.

Generálku hodnotil pozitivně. „Pro nás to bylo super zakončení zimní přípravy s výborným soupeřem. Setkali jsem se s regionálním rivalem, který nám měl co vracet po letním poháru. Výsledkově jsme to zvládli, teď se budeme chystat na 1.HFK Olomouc.

Fastav vyrazí na hanou bez Zbranka, který má problémy se zánártní kůstkou a mimo hru bude až čtyři týdny. Start jara nestihne ani Mikuš, naopak Stuchlík, jenž rehabilituje, by se mohl dát do pořádku. „Ale na nikoho netlačíme. Kádr máme široký, mužstvo nestojí na jednotlivcích. Zraněné kluky dokážeme nahradit,“ nepochybuje Pazdera.

Vsetínští rychle vyřešili i ztrátu zraněného brankáře Velicha, který v klubu po půl roce skončil. Novou jedničkou je znojemský odchovanec Tomáš Hamza. Podzim strávil ve Frenštátě.

„Nemáme vyloženě napsané, kdo je jednička a kdo dvojka. Oba kluci jsou mladí, perspektivní. Neznamená to, že kdo odchytá první dva duely, stráví v brance celé jaro. Tak to není,“ říká Pazdera.

Proti Olomouce ale začne Hamza, dorostenec Tomek mu bude krýt záda.