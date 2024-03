„Jsme rádi, že jsme utkání zvládli a připsali si první jarní výhru, která je za mě zasloužená,“ uvedl trenér Vsetína Lukáš Pazdera.

Jeho tým na podzim zdobila skvělá defenziva, na jaře však hodně inkasuje. Valaši ve třech duelech obdrželi osm branek, s Všechovicemi kapitulovali hned třikrát.

Divize E, 17. kolo -

FC VSETÍN – TATRAN VŠECHOVICE 4:3 (2:1)

Branky: 6. Bahounek, 13. Dulík, 56. Hnilo, 64. V. Mlýnek – 17. Kurfürst, 59. Kuchař, 73. Staněk. Rozhodčí: Bodeček – Brezáni, Půček (Peřina). Diváci: 180.

Teď jsme ve fázi, kdy nám to tam hodně padá a dostáváme velice jednoduché góly po hrubých chybách. Všechovice do čeho koply, to nám tam spadlo. V obraně nemáme ani potřebné štěstí, ale počítají se tři body a v neděli už se na nic nikdo ptát nebude,“ ví dobře Pazdera.

„Pro nás je hlavní, že jsme neklopýtli a nejsme pod nějakou dekou,“ přidává.

Vsetínský kouč po minulém nezdaru provedl jedinou změnu. Do sestavy se po disciplinárním trestu vrátil Víte, který nahradil Pafku. „Nechtěli jsme překopávat celou jedenáctku, ale myslím, že to byl správný impulz, protože Pafka šel do hry jako první střídající hráč a do zápasu naskočil velice dobře. Ve třiceti minutách podal výkon, jaký od něj očekávám,“ uvedl Pazdera.

Do hry zasáhl také Tomáš Mlýnek, na marodce naopak dál zůstávají Stuchlík se Zbrankem.

Zápas se hrál na přírodní trávě, která zvládla i vydatný liják. „Terén byl výborný. Jenom škoda, že začalo pršet. Hřiště bylo s přibývajícími minutami náročnější. Věřím, že do dalšího domácího utkání se dá do kupy,“ pronesl.

Vsetínští měli proti Všechovicím skvělý vstup, už ve 13. minutě vedli po brankách Bahounka a Dulíka 2:0.

„V tu chvíli jsme měli soupeře na lopatě,“ poznamenal Pazdera. Jenže Všechovice po rohovém kopu a gólu Kurfürsta skóre snížily a byly zpátky ve hře o body.

„I když jsme do zápasu vstoupili dobře a intenzita hry byla výborná, po inkasované brance se nám do hlavy trošku vkradly myšlenky na minulé utkání. Tentokrát jsme ho měli pod kontrolou, ale chyběl tomu třetí pojišťovací gól,“ ví dobře Pazdera.

Vytoužená branka přišla až v 56. minutě, kdy Hnilo upravil na 3:1. Hotovo ale stále nebylo. Kuchař totiž vzápětí znovu snížil.

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Divokou desetiminutovku završil další brankou Vít Mlýnek. Všechovice ovšem dál bojovaly a Staňkem duel znovu zamotaly.

„Na konci to byl neskutečný nápor na nervy. Místo toho, abychom zápas odehráli v klidu, když třikrát vedeme o dva góly, tak si soupeřem pustíme k tělu a o výsledek se strachujeme až do konce,“ dodává.