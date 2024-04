„Jsem moc rád, že jsme napravili zaváhání z minulého týdne, tři body zvenku jsou super. Jenom mě mrzí, že jsme to neuhráli s nulou. Kluky ale chválím za týmový výkon. Můžeme se v klidu připravovat na další zápasy. Vytyčili jsme si nějakou metu, na kterou chceme dosáhnout,“ uvedl kouč Fastavu Lukáš Pazdera, který měl na Hané až na Strachoně k dispozici kompletní tým.

Valaši výsledku uzpůsobili taktiku, pro úspěch udělali vše. „Měli jsme pevné základy, čemuž odpovídal první poločas, který byl bez vážnějších šancí,“ pronesl Pazdera.

Hostům k výhře pomohl kiks domácího brankáře Kofroně při rozehrávce.

Zaváhání někdejší jedničky Kroměříže potrestal Hnilo.

„Dostal jsem přihrávku na pravou nohu, která je má slabší a má první myšlenka byla, že to švácnu z první. Zprava si ale zavolal Foukal a mně se najednou střetly myšlenky. No a míč dostal útočník. Navíc mi ta střela pak prošla nějak blbě mezi nohama," popsal inkriminovaný moment gólman s druholigovými zkušenostmi.

Podruhé si Valaši mohli zařvat gól dvacet minut po změně stran, kdy se dopředu prodral Vítek a chladnokrevně zakončil k tyči.

„Druhá půle byla od nás herně lepší. Dostávali jsme se víc do zakončení a přidali druhou branku. Soupeř to pak otevřel a my mohli přidat další góly a zvýšit vedení, což se ale nestalo,“ pronesl Pazdera.

I tak si hosté vedení pohlídali, byť to v závěru bylo s menšími komplikacemi, protože Machálek v 93. minutě zmírnil porážku týmu z Olomouce.

„Hráli jsme proti jednomu ze soupeřů z vrchní části tabulky, proti kterému se nám v minulosti poměrně dost dařilo. Dnes jsme ale bohužel Vsetín dostali do náskoku jen a pouze individuálními chybami," krčil po zápase rameny novosadský kouč Rostislav Sobek.

„Měli jsme sice dost možností k ohrožení branky, ale jsme bohužel strašně nepřesní. V tom byli Vsetínští lepší. Na hřišti o sobě věděli a jejich přihrávky byly přesné. Naopak my u těch mladých kluků musíme počítat s tím, že jim zápas někdy individuálně nevyjde. A navíc dnes tu chybu udělal i jeden z nejzkušenějších hráčů v našem dresu. Myslím si ale, že hlavním cílem letošního jara bude sbírání zkušeností. I z tohoto hlediska byl dnešní zápas pro nás důležitý," míní trenér Nových Sadů.

Fotbalisté Vsetína se pokusí na venkovní triumf navázat i za týden doma proti Slavičínu.