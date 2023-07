Neproměnili žádnou ze svých šancí, těsně prohráli. Fotbalisté divizního Vsetína si na úvod letní přípravy nepřišli na Vítkovice, rivalovi ze skupiny F ve velkém vedru podlehli 0:1.

Fotbalisté Vsetína začali herní část letní přípravy. | Foto: pro Deník/Julius Ficek.

„Zápas měl parametry prvního přípravného utkání. Kluci nikdy předtím v této sestavě nenastoupili. Byla to pro ně nová zkušenost. Za největší pozitivum považuji to, že zápas měl kondiční charakter. Jsem rád, že to v tomto úmorném vedru všichni přežili ve zdraví a nikdo se nezranil. V akci jsem viděl všechny hráče, oproti tréninku to byl rozdíl,“ říká nový trenér Vsetína Lukáš Pazdera.

Přípravný fotbal -

FC VSETÍN – MFK VÍTKOVICE 0:1 (0:0)

V sobotu dopoledne protočil osmnáct hráčů do pole a dva gólmany. Z kádru scházeli jen dva fotbalisté, zbytek mančaftu nastoupil.

„Celkově to byl vyrovnaný zápas. Vítkovice mají mladé a běhavé mužstvo, které chce hrát fotbal. Někteří hráči tam i po sestupu zůstali, takže z obou straně to bylo běhavé a živelné, na druhé straně i dost syrové,“ všímal si Pazdera.

Podle něj mohl duel skončit klidně 2:2 nebo 3:3, nakonec se střelecky prosadili pouze hosté z Ostravy.

Fotbalisté Vsetína začali přípravu pod novým trenérem i se čtyřmi posilami

Domácí své velké šance nevyužili. Dvakrát neuspěl Zbranek, další tutovky zahodili Bahounek se Stuchlíkem. „Měli jsme tak čtyři nebo pět velkých příležitostí, Vítkovice ale kromě gólu zahrozily ještě dvakrát nebo třikrát,“ říká Pazdera.

Jeho tým čeká další duel už v úterý, kdy vyzve Kvítkovice. Za týden v sobotu pak do Vsetína přijede Uherský Brod, takže Pazderu čeká pikantní duel proti bývalému klubu.