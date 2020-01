Trenér Hanáků Bronislav Červenka v sobotu dopoledne protočil dvě jedenáctky, šanci dostal každý z hráčů.

„Na to, že to byl první zápas, tak to nebylo špatné. Utkání samozřejmě po týdnu trénování nemělo takové tempo, hrála v prvním poločase bylo vidět, že nám schází herní praxe. Nepřesností bylo až moc. Na druhé straně jsme se po změně stran zlepšili. Předvedli pěkné akce a zahodili ještě spoustu dalších šancí,“ uvedl kouč Kroměříže.

Podle Červenky víkendové střetnutí rozhodně splnilo kondiční i tréninkový účel. Osmému týmu MSFL scházel pouze kapitán Matoušek, jinak ostatní opory nastoupily. Šanci ovšem dostali také Malošík, Bubla nebo Pospíšil.

Červenobílý dres navlékli i dva mladí Ukrajinci, kteří jsou v Kroměříži na zkoušce z týmu Karpaty Lvov.

„Dostali se k nám přes nějakého agenta. Oba jsou šikovní. Zda u nás zůstanou, se rozhodneme až po dalších zápasech. Jasno chceme mít tak do dvou týdnů,“ říká Červenka.

„Chceme vzít ale pouze hráče do základní sestavy, ne na lavičku, proto musí být lepší než domácí kluci,“ přidává.

Valašské Meziříčí přijelo na Hanou bez avizované posily Staňka ze Všechovic. Trenér hostů Pavel Hajný postrádal i další hráče, takže prostor dostali mladíci nebo i fotbalisté z rezervy.

„Chyběla nám osa týmu, takže to bylo těžké. Hlavně pro naše mladé kluky to byla velká škola, protože se ve druhém poločase nemohli opřít o zkušené spoluhráče,“ uvedl Hajný.

Divizní tým byl v prvním poločase pod tlakem, ale dlouho odolával náporu favorita. Výmola pak po pohledné akci Gajdoše dokonce srovnal na 1:1. Třetiligový tým ale v závěru první půle dvakrát udeřil a po pětačtyřiceti minutách vedl 3:1.

I po přestávce se Valaši po většinu času pouze bránili, Kroměříž už ale dokázala skórovat pouze jednou.

„Domácí byli jasně lepší a zaslouženě zvítězili. Pro nás to byl poučný zápas. Utkání odkrylo naše slabiny,“ dodal Hajný.

Jeho tým čeká další utkání v sobotu dopoledne v Bílovci. Hanácká Slavie nejprve ve středu vyzve Vyškov, o víkendu se pak doma střetne s Kozlovicemi.

Přípravný fotbal -

SK Hanácká Slavia Kroměříž – TJ Valašské Meziříčí 4:1 (3:1)

Branky: Silný 3, Kovář – Výmola