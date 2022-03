Hosté dorazili do Kozlovic bez Smilka s Vozákem, ale s velkým odhodláním. Valaši začali na půdě rivala aktivně a ve 14. minutě šli díky trefě uzdraveného stopera Švece do vedení. Okamžitě po výkopu na půlce pak Kozlovice rozehrály útočnou akci na jejíž konci stál Michal Guzik. „Byla to velká chyba,“ ví Hajný.

Stejný hráč mohl o chvíli později otočit skóre, jeho pokus ale kryl Lukáš Pobořil.„Valmez měl určitě deset minut po gólu útlum. My jsme ale bohužel nevyužili šance, to mrzí. Já jsem si to chtěl dat na silnější pravou nohu, ale nabral mě tam obránce, neměl jsem na to moc času,“ ohlédl se Michal Guzik.

Divize E, 15. kolo -

FK Kozlovice – TJ Valašské Meziříčí 1:1 (1:1)

Branky: 14. Michal Guzik – 13. Martin Švec. Rozhodčí: Zapletal – Hanák, Slováček (Káňa). Žluté karty: Řehák - Kuběna. Diváci: 452.

Valašské Meziříčí: Pobořil – Kelárek, Švec, Kuběna, Kadla (86. Vašek) – Macíček, Urban (81. Veselý), Žilinský, Š. Vrána – J. Vrána, Výmola. Trenér: Hajný.

Jinak byla první půle vyrovnaná. Kozlovice měly místy navrch, ale moc šancí ke skórování si nevypracovali.

Valaši dobře bránili, po přestávce navíc více drželi míč na svých kopačkách a slušně kombinovali. Jen do šancí a ke střelám se probíjeli velmi složitě.

„Soupeř fyzicky odešel, kdežto my jsme měli velkou územní převahu. Překvapilo mě, jak moc soupeře v poli přehráváme, ale šance jsme neměli,“ přiznává Hajný.

Kozlovice hrozily jenom nakopávanými míči, s těmi si ale téměř bezchybná hostující defenzivě uměla poradit. Vzruch přineslo jenom pár závarů, jinak byl v obou šestnáctkách víceméně klid.

„Jednoznačně to byl zatím náš nejhorší výkon. Musíme se z toho ponaučit,“ kroutil hlavou hlavní trenér Kozlů Vlastimil Chytrý.„Na kluky sedla nervozita. Nedokázali jsme se dostat do naší klasické hry. Kdo viděl náš zápas před týdnem a proti tomu ten dnešní, musel si myslet, že jde o dva rozdílné týmy,“ zmínil kouč.

Kozlovice nemohly postavit útočníka Galetku kvůli kartám, na hrotu tak působil právě mladíček z Baníku Ostrava Guzik. Ten ale nedostával potřebnou podporu ze středu hřiště a hrozil spíše po nábězích za obranou soupeře.„Absolutně nám nehrál střed zálohy. Tomáš Strašák s Dominikem Skopalem se báli, nebrali si míče, kazili přihrávky. Proto jsme se za celý zápas nedostali do hry,“ všiml si Vlastimil Chytrý.

„Celá naše hra je na tom postavená. Vypadli nám dva nejtvořivější hráči, je to pro mě taky záhada. U Tomáše Strašáka to bylo tím, že se mu nepovedly první dvě přihrávky a pak se tolik netlačil na balon. Dominik Skopal mi říkal, že byl včera nemocný a necítil se fyzicky dobře,“ vysvětloval trenér.

Oba týmy se tak rozešli po remíze 1:1 s jednobodovým ziskem, který pro Kozly znamená třetí místo tabulky, čtyři body právě před Valmezem.„Všichni tady slavili, že Přerov prohrál a můžeme se posunout na první místo. Já jsem ale kluky uklidňoval, že hned na úvod máme jednoho z nejnepříjemnějších soupeřů. I u zkušených hráčů jsem viděl až moc velký respekt, nervozita se na nich podepsala víc, než bych čekal,“ uzavřel Chytrý.

Fotbalisté Valašského Meziříčí se pokusí bod z Kozlovic potvrdit v sobotu doma proti Strání.