Přípravný fotbal -

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí – TJ Valašské Meziříčí 3:2 (2:1). Branky Vaalšského Meziříčí: Urban, Šimon Vrána

„Domácí mají dobrý mančaft s řadou starších a zkušených hráčů. Utkání ale bylo vyrovnané. Neproměněných šancí na obou stranách bylo daleko víc,“ přidává.

Hosté inkasovali první branku po zbytečné chybě, skóre ale brzy vyrovnali. Severomoravané si však ještě do přestávky vzali vedení z pokutového kopu vedení zpět.

V úvodu druhé půle měl na kopačce vyrovnávací gól Gajdoš, ale z malého vápna mířil nepřesně.

Valaši po změně stran vyrovnali hru, měli i další možnosti ke skórování, v závěru ale potřetí inkasovali.

Poslední slovo však měl Šimon Vrána, jenž snížil na konečných 3:2. „Porážka nikdy netěší, ale o výsledek ještě nešlo. Věřím, že na sezonu jsme dobře připravení a z Kozlovic za týden nějaké body přivezeme,“ přeje si Hajný.

Pokud se nestane něco mimořádného, měl by mít při jarní premiéře k dispozici kompletní tým. S tréninkem v pondělí začne i stoper Švec. „Mě dlouhý výpadek, ale měl by být k dispozici. Je to zkušený hráč, věřím, že se dá do prvního mistrovského utkání dopořádku,“ dodal Hajný.

Problémy se zády měli další borci, marodka se ale na konci zimní přípravy vyprázdnila.