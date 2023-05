„Upřímně – kdyby bylo na mně, tak trénujeme každý den,“ pousměje se Fojtů. Sám dobře ví, že v divizních vodách je toto zbožné přání nereálné. „Pochopitelně jsme na nějaké úrovni, hráči chodí do práci. Musíme to dělat nenásilně, aby je to bavilo. Věřím, že je přesvědčím, co dělám, že se to pak v dobrém bude nabalovat,“ cílí hlavní trenér Vsetína.