Na přelomu září a října navíc odehrají důležitý dvojzápas – v sobotu na státní svátek jedou do Holice, která má jen o bod více. O týden později hostí Nové Sady. „Čekají nás obrovsky důležitá utkání. Pak už bude polovina podzimu,“ líčí hlavní kouč Valachů Pavel Hajný, který pro Deník rozebírá i horší vstup jeho svěřenců do nové sezony.

Pane trenére, ještě se ohlédněme za sobotní prohrou s Kozlovicemi. Jak jste viděl tento zápas?

Úvod nebyl z naší strany dobrý. Hra se vyrovnala, avšak bez větších šancí. Hosté nám po kontroverzní situaci vstřelili branku, vzápětí kopali trestný kop, po kterém byla penalta. Ve 46. minutě ji ovšem náš brankář chytil.

Ve druhé půli jste přesto museli dotahovat ztrátu.

Výsledek jsme se snažili zvrátit, po standardce jsme podruhé inkasovali. Za stavu 0:2 jsme měli vyloženou šanci, dobře se uvolnil Dostál, brankář ho vychytal. Z penalty jsme snížili na 1:2, pořád jsme měli půl hodiny do konce zápasu. Věřili jsme, že bychom ještě mohli bodovat. Hrdlička však nakonec jen trefil břevno.

Fotbal, 8. kolo Valašské Meziříčí - Kozlovice arrow_left arrow_right info Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. 1/29 Fotbalisté Valašského Meziříčí (bílé dresy) v sobotu prohráli s Kozlovicemi 1:2.

Do soutěžního kolotoče jste se vrátili po třech týdnech. Ovlivnilo vás to?

Takto dlouhá pauza nám nepřidala, příjemné to není. Můžeme být trochu nerozehraní, rozhodně to ale nechci brát jako výmluvu. Čtyřikrát týdně trénujeme, hráči mají dobrý přístup. V posledních dnech jsme se celou dobu připravovali na umělce, hřiště bylo ještě podmáčené. Na trávě jsme před zápasem měli jediný trénink. Jeden víkend bylo pro nás volné kolo, pak se odložilo kvůli povodním. Nějak se to vyvrbilo, rozhodující to ovšem určitě nebylo.

Bylo vůbec možné v této části sezony odehrát přípravný zápas?

V podstatě není s kým. V týdnu nemůžeme, o víkendu chybí soupeř. Bohužel to takto vyšlo.

Letošní ročník Divize E má jen 15 týmů, vinou čehož je tabulka po sedmi odehraných kolech neúplná. S vašim týmem máte po šesti zápasech jen šest bodů.

Takový začátek sezony jsme si určitě nepředstavovali, zahájili jsme velmi špatně. Chtěli jsme být jinde. První dva domácí zápasy jsme vyhráli. Se Vsetínem je to specifické, v Bzenci jsme věřili v body. Herně jsme na tom byli dobře, nakonec z toho byl debakl. Největší zklamání je z utkání s Kvasicemi, proti kterým jsme předvedli špatný výkon.

Měli jste i těžké soupeře. Z elitní šestky jste hráli už proti třem týmům.

Ano, Vsetín tak můžeme brát, jinak to tak úplně nevidím. Nezáleží na tom, jestli hrajeme s Hranicemi, nebo někým jiným. Bohužel nehrajeme v optimální sestavě, což neberu jako výmluvu. Gruzínec Kereleishvili se ukazoval ve výborné formě, kvůli vízum odehrál jen dva zápasy. Zatím se nevrátil, už tu přitom měl být. Teď v týdnu má opravdu přiletět. Uvidíme, v jakém stavu bude. Na místě pravého beka nemáme žádného hráče.

Co další hráči?

Do konce roku by měl chybět Jonáš Vrána. Pořád ho bolelo koleno, vypadá to na problémy s meniskusem. Je to pro nás velká ztráta – patří k dynamickým, navíc k místním hráčům. Předtím měl potíže s kolenem pro změnu Koňařík. V Bzenci nám chyběl zraněný stoper. Z tohoto pohledu nemáme štěstí na zranění. Doufám, že kromě Jonáše teď už o víkendu nikdo chybět nebude.